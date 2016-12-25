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Фотофакт: цветы и лампады у посольства России в Минске

26.12.2016 13:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Люди несут цветы и лампады к зданию посольства России в Минске в знак скорби в связи с авиакатастрофой Ту-154 над Черным морем, передает корреспондент Sputnik.

В российской дипмиссии открыта книга соболезнований, где каждый может выразить соболезнования российскому народу. Поток неравнодушных граждан не стихает.

У ограждения посольства люди складывают цветы и зажигают лампады. Выражать солидарность с российским народом белорусы начали уже с самого утра.

Фотофакт: цветы и лампады у посольства России в Минске
© Sputnik / Роман Шантар.
Неравнодушные граждане несут цветы и свечи к посольству РФ в Минске

В Беларуси в связи с авиакатастрофой понедельник 26 декабря объявлен день траура. В республике приспущены государственные флаги, в том числе и на резиденции президента. Также отменены все развлекательные программы на телевидении и радио.

Фотофакт: цветы и лампады у посольства России в Минске
© Sputnik / Роман Шантар.
Государственный флаг приспущен на резиденции президента Беларуси

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что РФ высоко ценит тот факт, что Беларусь скорбит вместе с россиянами.

"Это очень важно и лишний раз свидетельствует об уровне наших отношений, нашего Союза", — сказал Песков.

Фотофакт: цветы и лампады у посольства России в Минске
© Sputnik / Роман Шантар.
Белорусский флаг приспущен на Площади государственного флага

Самолет Ту-154 Министерства обороны России, летевший из Москвы в Сирию накануне упал в Черное море. В лайнере находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, все они погибли.

На борту находились 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза и двое федеральных госслужащих.

 
Теги: Минск
 
 
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День траура объявлен в Беларуси в понедельник в связи с авиакатастрофой Ту-154 ВКС РФ над Черным морем.

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