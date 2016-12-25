Причин для отмены декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» от 2 апреля 2015 года не имеется, говорится в коллективном ответе депутатов Палаты представителей от Могилева Ольги Петрашовой, Петра Соловьева и Александра Старовойтова на требование группы граждан отменить документ.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В ноябре-декабре общественные активисты в Могилеве собрали более 500 подписей к депутатам Палаты представителей от областного центра с требованием отмены декрета о «тунеядцах». По мере сбора подписи передавались депутатам от Могилева — Игорю Марзалюку, Ольге Петрашовой, Петру Соловьеву, Анатолию Хищенко и Александру Старовойтову.

— Считаем, что декрет не содержит положений, противоречащих Конституции Республики Беларусь и международно-правовым обязательствам Республики Беларусь. Оснований для его отмены нет, — ответили 20 декабря Петрашова, Соловьев и Старовойтов одному из инициаторов сбора подписей, председателю Могилевской областной организации ОГП Владимиру Шанцеву.

Депутаты отмечают, что декрет принят в целях предупреждения социального иждивенчества, стимулирования трудоспособных граждан к трудовой деятельности, обеспечения конституционной обязанности граждан по участию в финансировании государственных расходов путем уплаты налогов, пошлин и иных платежей.

— При подготовке ответа на ваше письмо мы обратились в Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. Из ответа министерства следует, что ситуация в сфере занятости и безработицы в Республике Беларусь в январе-ноябре 2016 года характеризуется снижением по сравнению с аналогичным периодом 2015 года количества обращений в службу занятости за содействием в трудоустройстве, количества регистрации безработных, численности стоящих на учете безработных, увеличением спроса на рабочую силу, — говорится в ответе.

Депутаты сообщают, что на 1 декабря 2016 года на учете в органах по труду, занятости и социальной защите состояло 35,8 тыс. безработных — на 17,1% меньше, чем на 1 декабря 2015 года (43,2 тыс. человек). В 2016 году восьмой месяц подряд наблюдается снижение количества состоящих на учете безработных с 53,8 тыс. на 1 мая 2016 года до 35,8 тыс. на 1 декабря 2016 года.

Владимир Шанцев назвал ответ депутатов «проявлением круговой поруки».

— Вместо того чтобы поговорить с пострадавшими от этого декрета, самостоятельно во всем разобраться, почитать, как об этом законе отзываются абсолютно на всех форумах, они обратились в Министерство труда и социальной защиты. Обратились туда, где под «мудрым» руководством Марианны Щеткиной этот закон из смутных времен извлекли, — заявил БелаПАН оппозиционер, отметив, что депутаты «встали горой за чиновников».

Ранее депутат от Могилева Марзалюк не усмотрел введения принудительного труда в декрете президента № 3 и посчитал, что документ не противоречит Конституции Беларуси и ее международно-правовым обязательствам.