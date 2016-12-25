Минск, 26 декабря. Движение транспорта на погранпереходе "Невель — Прикладники" 26 декабря возобновлено в полном объеме, сообщил Госпогранкомитет Беларуси.



Движение было закрыто 12 октября в связи с ремонтом железобетонного моста через реку Стоход. Сообщалось о планируемом его открытии 15 ноября, затем срок был перенесен на 15 декабря.

По информации украинской стороны, ремонт моста в пункте пропуска завершен, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Информация об очередях в пункте пропуска "Невель" вновь доступна в соответствующем разделе на официальном портале комитета.

Пункт пропуска "Невель" ("Прикладники") расположен с белорусской стороны на пограничном переходе "Невель — Прикладники" недалеко от населенного пункта Невель (Пинский район, Брестская область). Проезд разрешен только гражданам Беларуси и Украины. Пропускная способность составляет до 850 транспортных средств в сутки в обоих направлениях. Пункт пропуска "Прикладники" с украинской стороны способен пропускать до 800 машин. Обслуживаемые направления: Одесса, Киев, Житомир, Минск, Брест, Польша, страны Балтии.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возобновлено движение транспорта через пункт "Невель" на белорусско-украинской границе Минск, 26 декабря. Движение транспорта на погранпереходе "Невель — Прикладники" 26 декабря возобновлено в полном объеме, сообщил Госпогранкомитет Беларуси. ...

Марина Носова, БелаПАН.