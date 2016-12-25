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Возобновлено движение транспорта через пункт "Невель" на белорусско-украинской границе

26.12.2016 13:34 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 26 декабря. Движение транспорта на погранпереходе "Невель — Прикладники" 26 декабря возобновлено в полном объеме, сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

Движение было закрыто 12 октября в связи с ремонтом железобетонного моста через реку Стоход. Сообщалось о планируемом его открытии 15 ноября, затем срок был перенесен на 15 декабря.

По информации украинской стороны, ремонт моста в пункте пропуска завершен, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Информация об очередях в пункте пропуска "Невель" вновь доступна в соответствующем разделе на официальном портале комитета.

Пункт пропуска "Невель" ("Прикладники") расположен с белорусской стороны на пограничном переходе "Невель — Прикладники" недалеко от населенного пункта Невель (Пинский район, Брестская область). Проезд разрешен только гражданам Беларуси и Украины. Пропускная способность составляет до 850 транспортных средств в сутки в обоих направлениях. Пункт пропуска "Прикладники" с украинской стороны способен пропускать до 800 машин. Обслуживаемые направления: Одесса, Киев, Житомир, Минск, Брест, Польша, страны Балтии.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минск, 26 декабря. Движение транспорта на погранпереходе "Невель — Прикладники" 26 декабря возобновлено в полном объеме, сообщил Госпогранкомитет Беларуси. ...

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