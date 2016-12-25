Минск, 26 декабря. Министерство иностранных дел Беларуси выразило признательность "за неравнодушную гражданскую позицию к вопросам радиационной и экологической безопасности" представителю оргкомитета по созданию Национал-большевистской партии в Беларуси Василию Ковтуну, сообщает пресс-служба оргкомитета.

Речь идет о позиции активиста в отношении планируемого строительства Украиной могильника ядерных отходов вблизи белорусской границы. "По мнению Министерства иностранных дел Республики Беларусь, данная тема требует предметного профессионального изучения и обсуждения по линии компетентных ведомств Республики Беларусь и Украины. Соответствующее предложение направлено в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь", — говорится в ответе заместителя министра Валентина Рыбакова на обращение Ковтуна.

Рыбаков также отметил, что вопрос строительства ядерного могильника у границы Беларуси будет оставаться "в поле пристального внимания" министерства.

Информация о намерении Украины построить хранилище ядерных отходов недалеко от границы с Беларусью появилась в августе 2016 года. США выделяют стране кредит в 260 млн долларов на строительство в чернобыльской зоне централизованного хранилища для отработанного ядерного топлива с трех АЭС, часть которого сейчас вывозится в Россию.

Нацболы 4 декабря провели в Минске санкционированный городскими властями пикет против строительства объекта. Возле здания посольства Украины, в сквере имени Тараса Шевченко, пятеро активистов около получаса простояли с транспарантами "Хороните свои отходы на Майдане!", "Украина, не надо гадить нам под забор!", а также с перечеркнутым знаком радиационной безопасности на фоне украинского флага. После акции было направлено обращение в МИД.

Национал-большевистская партия, прекратившая свое существование в 2010 году, официально запрещена в Российской Федерации.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД поблагодарил представителя нацболов "за неравнодушную гражданскую позицию к вопросам радиационной и экологической безопасности" Минск, 26 декабря. Министерство иностранных дел Беларуси выразило признательность "за неравнодушную гражданскую позицию к вопросам радиационной и...

Алексей Александров, БелаПАН.