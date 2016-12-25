﻿﻿ Минздрав рассказал, как будут работать поликлиники и больницы в праздники и выходные. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минздрав рассказал, как будут работать поликлиники и больницы в праздники и выходные

26.12.2016 14:24 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в январе 2017 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

Больничные учреждения здравоохранения 1 и 7 января будут работать по графику праздничного дня, 2 января — рабочего дня, 21 января — по графику работы в субботний день.

Амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические учреждения здравоохранения, аптеки, организации переливания крови, медицинской техники и др. 1 и 7 января будут работать по графику праздничного дня, 2 января — субботнего дня, 21 января — рабочего дня.

В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами.

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в январе 2017 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
МИД поблагодарил представителя нацболов "за неравнодушную гражданскую позицию к вопросам радиационной и экологической безопасности"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика