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Минздрав рассказал, как будут работать поликлиники и больницы в праздники и выходные
26.12.2016 14:24 — Новости Общества | Tut.by
Изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в январе 2017 года, сообщили
Больничные учреждения здравоохранения 1 и 7 января будут работать по графику праздничного дня, 2 января — рабочего дня, 21 января — по графику работы в субботний день.
Амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические учреждения здравоохранения, аптеки, организации переливания крови, медицинской техники и др. 1 и 7 января будут работать по графику праздничного дня, 2 января — субботнего дня, 21 января — рабочего дня.
В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами.
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Изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в январе 2017 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.
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