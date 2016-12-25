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"Моладзь БНФ" проводит акцию "Мы — Беларусь!"
26.12.2016 14:26 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 26 декабря. Молодежная организация Партии БНФ "Моладзь БНФ" призывает присоединиться к своей акции "Мы — Беларусь!", сообщает пресс-служба организации.
Организация, в частности, предлагает фотографироваться у памятников выдающимся белорусам, возле замков и дворцов и выкладывать эти фото в социальные сети с хэштегом #Я_Беларусь, сделав небольшое описание к фото и рассказав, почему независимость очень ценна, почему автор снимка любит Беларусь.
Также "Моладзь БНФ" предлагает распечатать или нарисовать на бумаге хэштег #Я_Беларусь, фотографироваться с ним и выкладывать снимки в социальные сети под этим же хэштегом.
Сергей Королевич, БелаПАН.
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Минск, 26 декабря. Молодежная организация Партии БНФ "Моладзь БНФ" призывает присоединиться к своей акции "Мы — Беларусь!", сообщает пресс-служба...
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