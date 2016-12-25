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"Моладзь БНФ" проводит акцию "Мы — Беларусь!"

26.12.2016 14:26 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 26 декабря. Молодежная организация Партии БНФ "Моладзь БНФ" призывает присоединиться к своей акции "Мы — Беларусь!", сообщает пресс-служба организации.

Акция проходит в ответ на действия Коммунистической партии Беларуси и ее молодежной организации, которые провели 24 декабря митинг "Мы — СССР" и запустили акцию селфи #Я_СССР.

"Они публично выступили за возрождение страны, которой не существует уже 25 лет, и за уничтожение Республики Беларусь — нашей Родины и Отечества наших предков. Но мы, "Моладзь БНФ", знаем точно, что наша Родина — это Республика Беларусь. И наша история — это Полоцкое княжество, Турово-Пинское княжество, Великое княжество Литовское, БНР и БССР", — говорится в сообщении.

В связи с этим "Моладзь БНФ" призывает показать коммунистам, что белорусская история "очень богатая и древняя", "и что самое ценное, что у нас есть на сегодняшний день, — это независимость нашей страны".

Организация, в частности, предлагает фотографироваться у памятников выдающимся белорусам, возле замков и дворцов и выкладывать эти фото в социальные сети с хэштегом #Я_Беларусь, сделав небольшое описание к фото и рассказав, почему независимость очень ценна, почему автор снимка любит Беларусь.

Также "Моладзь БНФ" предлагает распечатать или нарисовать на бумаге хэштег #Я_Беларусь, фотографироваться с ним и выкладывать снимки в социальные сети под этим же хэштегом.


Сергей Королевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 декабря. Молодежная организация Партии БНФ "Моладзь БНФ" призывает присоединиться к своей акции "Мы — Беларусь!", сообщает пресс-служба...

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