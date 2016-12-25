Запрет на ношение медработниками крестиков, символизирующих их принадлежность вероисповеданию, может вызвать непонимание и протесты со стороны верующего населения.

Такую точку зрения высказал в своем обращении к Минздраву Беларуси Предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел.

Письмо стало ответом на проект постановления Министерства здравоохранения Беларуси «Об утверждении Норм медицинской этики и деонтологии». В седьмом пункте данного документа говорится о том, что медработники не имеют права демонстрировать свою религиозную принадлежность и открыто носить религиозные знаки и символы.

Такое трактование вопроса, говорится в письме, вызвало бурную дискуссию среди духовенства и мирян Белорусской православной церкви.

Митрополит Павел обратился к министру здравоохранения с просьбой изъять из проекта постановления Минздрава соответствующую формулировку.

«Мы согласны с тем, что медицинские работники должны соблюдать пределы разумного в использовании ими религиозной символики, чтобы не вызвать у своих коллег или пациентов ощущения навязывания им тех или иных религиозных взглядов. Однако мы считаем, что обсуждение наряду с внешним обликом врача (длина халата, наличие украшений и т.д.) признаков его религиозной принадлежности чревато непониманием и злоупотреблением на местах», – отметил Митрополит Павел.

«Учитывая то обстоятельство, что большинство жителей Республики Беларусь являются православными по вероисповеданию, а ношение нательных крестиков и обращение к Богу перед иконами является естественной и неотъемлемой составляющей жизни и быта белорусского народа, упомянутый пункт проекта может спровоцировать протесты верующих людей как последователей православной веры, так и иных христианских конфессий. Это также может послужить появлению в нашем обществе непредсказуемых противоречий на религиозной почве», – говорится в письме.

Справка

Отметим, что запрет на ношение нательных крестиков для медработников имет место и в других странах. Так, в 2007 году медсестре британской больницы Ширли Чаплин руководство медучреждения запретило носить нательный крест, обосновав это соображениями гигиены. Медсестре объяснили, что украшения (цепочки, браслеты) могут стать переносчиками инфекций, кроме того, страдающие психическими заболеваниями пациенты могут схватить их и причинить вред здоровью медработника.