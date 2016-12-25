В связи с приближающимися праздниками серьезных изменений в работе организаций здравоохранения не планируется, сообщили в Гомельской центральной городской поликлинике.

Для больниц и поликлиник праздничный график установлен на 1 и 7 января — круглосуточное дежурство. В обычном режиме учреждения здравоохранения работают 2 января. По субботнему графику пациентов будут принимать 31 декабря и 21 января.

Дежурные смены приемных отделений, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации будут усилены квалифицированными специалистами.