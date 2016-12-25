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Как будут работать гомельские больницы и поликлиники в новогодние праздники

26.12.2016 14:39 — Новости Общества | Tut.by  
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В связи с приближающимися праздниками серьезных изменений в работе организаций здравоохранения не планируется, сообщили в Гомельской центральной городской поликлинике.

Для больниц и поликлиник праздничный график установлен на 1 и 7 января — круглосуточное дежурство. В обычном режиме учреждения здравоохранения работают 2 января. По субботнему графику пациентов будут принимать 31 декабря и 21 января.

Дежурные смены приемных отделений, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации будут усилены квалифицированными специалистами.

 
 
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Дежурные смены приемных отделений, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации будут усилены квалифицированными специалистами.

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