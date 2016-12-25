На канале « Беларусь-1 » в передаче «Специальный репортаж» показали первое интервью Николая Лукашенко. Вопросы младшему сыну президента задавал 11-летний российский журналист Евгений Гришин. Сегодня днем Женя с мамой Валентиной улетели домой — в город Артем Приморского края. По дороге в аэропорт мы расспросили их о том, как принимали в резиденции президента, какой в общении Николай Лукашенко и какие впечатления остались от поездки в Беларусь.





— Предлагаю по порядку: с чего же все началось?

— Идея делать свою программу у Жени появилась где-то год назад, когда на территорию Приморского края со стороны Китая шел мощный тайфун. Он был настолько разрушительным, и на ребенка это произвело такое впечатление, что сын решил об этом сообщить. Повесил на стене ватман бумаги, написал НОВОСТИ и на камеру телефона стал рассказывать о стихии, о том, какие беды она принесла Китаю, и что ждет Приморье.

А потом ему так понравилось рассказывать о том, что происходит вокруг, что он стал освещать не только новости, о которых где-то читал, но и делать свои сюжеты о нашем поселке (поселок Артемовский входит в черту города Артем — прим. TUT.BY).

Первым Жениным оператором была мама Валентина. Позже юному репортеру подарили штатив, так мальчишка стал автономным журналистом. Сначала свои ролики он выкладывал в группу в WhatApp, где их могли смотреть одноклассники. Позже перешел на YouTube.

И вдруг о репортере Жене Гришине узнала вся Россия. Мама улыбается: особенно насыщенным стала вторая половина этого года.



Женя с мамой Валентиной. Фото из личного архива Валентины Гришиной.

— Первыми о сыне узнали журналисты из Владивостока, — продолжает Валентина. — Как? Возможно, где-то за разговором кто-то сказал, что есть такой мальчик, и он делает свою программу. Они решили снять о нем сюжет. А у Жени как раз был мини-юбилей — год, как вышла его первая программа.

И тут, как говорится, понеслось: одни репортеры захотели о нем рассказать, другие… И неожиданно Женю пригласили на его любимый «Россия 24». Здесь на самой настоящей редакционной планерке, когда сотрудники канала высказывались о планах на будущее, школьник удивил многих и сказал: «Хочу взять интервью у Николая Лукашенко».

— Откуда такая мысль?

— Для меня это тоже было сюрпризом, — вспоминает мама. — Я сама об этом его желании услышала только на планерке. Он у нас очень любознательный, штудирует много информации в интернете. Коля — его сверстник, поэтому он ему и интересен. Тем более он не простой мальчик, а сын президента. Вот ему и стало любопытно, как он живет.

— И как вас пригласили в Минск?

— Еще на планерке, когда сын предложил это интервью, сотрудникам канала идея очень понравилась. Ведь раньше Николай никому не давал интервью, — делится эмоциями Валентина. — Корреспонденты «Россия 24» подсказали ему обратиться к журналисту белорусского телевидения и спросить, возможна ли такая встреча.

Через какое-то время на нас вышел посол России в Беларуси. Он сказал, репортаж о Жене посмотрели в Администрации президента, и им идея с интервью тоже очень понравилась. Все было настолько искренне, что они хотят пригласить нас в Минск.

«Волнение было с обеих сторон, ведь для Коли это первое в жизни интервью»

И хотя каникулы еще не наступили, вопрос: «А может, не ехать?» даже не рассматривался. Юный журналист, говорит Валентина, учится хорошо, но он настолько увлечен своей деятельностью, что «сначала сюжеты, а потом уроки».



Фото из личного архива Валентины Гришиной.

— Да и такое предложение не каждый день поступает, — улыбается собеседница. — Поэтому на семейном совете, мы однозначно решили — летим.

18 декабря мама и мальчик вылетели из Владивостока, и 19-го оказались в Беларуси.

— А как Женя придумывал вопросы к интервью?

— Сценарий каждой из своих передач он записывает на листик, чтобы ничего не упустить, но в кадре им никогда не пользуется. Надеется только на свою память, — продолжает мама. — Так же было и здесь. Конечно, вопросы к интервью он придумывал заранее, что-то помечал. Хотя, конечно, были и экспромты.

— Женя, а какой вопрос твой любимый?

— О чем мечтает сын президента в новогоднюю ночь? — перечисляет юный журналист. — Какие у него есть мечты? Верит ли он в чудеса? Ну и конечно, хочет ли он быть президентом?

Кстати, наряд к встрече — рубашку, жилетку, брюки, — Женя складывал в чемодан самостоятельно.

— А волнение было?

— Волнение было с обеих сторон, ведь для Коли это первое в жизни интервью, — продолжает мама. — Но потом ребята пошли на ферму (в резиденции президента — TUT.BY), гладили и кормили животных. Женя даже корову пробовал доить — и все, обстановка разрядилась. Никакого напряжения больше не чувствовалось.

— Что больше всего впечатлило?

— Страусиное яйцо, которое Коля подарил Жене, и рассказал, как его готовить.

Яйцо, кстати, Гришины везут с собой в Артем. Переложили его одеждой и планируют сдать в багаж.

— Не разобьется?

— Просто так его не разобьешь.



Фото из архива Валентины Гришиной.

— В кадре Коля и Женя держались очень серьезно, а за кадром все-таки чувствовалось, что они подростки?

— Я однозначно могу сказать, что они хоть и мальчишки, но не по годам взрослые. Поэтому баловства не было. Разве только когда Коля показал Жене печь, и они забрались туда посидеть, погреться.

— А Женю не смутило, что Коля такой высокий?

— Нет, конечно, — улыбается мама. — У Жени есть двоюродный брат — Глеб. Он старше сына всего на два года, но, кажется, будто это десятиклассник. С Женей они и играют, и дурачатся. Общаясь с Колей, у сына было ощущение, что он беседует с братом. Да и в своей небольшой карьере Женя брал интервью у многих взрослых, поэтому по поводу роста он нисколько не смущался.

«На празднике Александр Григорьевич пожал Жене руку»

В резиденции белорусского президента Гришины пробыли часов пять. А еще прокатились с экскурсией по Минску, зашли на «Коммунарку», посетили президентскую елку.



Скриншот видео

— На празднике мы сидели в первом ряду, а потом нас пригласили в зону президента, где мы смогли познакомиться и пообщаться с членами его семьи, — рассказывает собеседница. — Александр Григорьевич пожал Жене руку, и вместе с Колей они подарили сыну профессиональную видеокамеру.

— А к Деду Морозу в Беловежскую пущу ездили желание загадывать?

— Ездили, — тут мама снова улыбается. — Только все было не так, как обычно. Женя подошел к волшебнику и вместо того, чтобы о чем-то попросить, сказал: спасибо, что осуществил мое желание этого года, и взять интервью у сына президента

Каким будет новогоднее желание Жени в следующем году, мальчишка пока не знает. Отшучивается только, что впереди у него еще целый год.