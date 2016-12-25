Президенты России, Казахстана, Армении и Кыргызстана соберутся сегодня в Петербурге на саммит Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств подведут итоги первых двух лет работы союза и обозначат ориентиры для его дальнейшего развития. С подробностями -экономический обозреватель телеканала «МИР 24» Борис Чесноков.

Главное в этой встрече - это, конечно, утверждение нового Таможенного кодекса Евразийского союза . Это документ не уступает по объему роману-эпопее - более тысячи страниц. Работали над ним несколько лет. Суть в том, чтобы сделать процесс прохождения таможни простым и понятным для предпринимателей. Ведь не секрет, что сейчас таможенные процедуры в наших странах усложнены и проблематичны. Нужно собирать много документов, которые зачастую дублируют друг друга. А чем больше бумаг, тем больше вероятности в том, что в них будет допущена ошибка. И все это влияет на бизнес-климат наших стран и позиции в международных рейтингах.

После подписания ситуация должна в корне измениться. Сводится к минимуму общение сотрудника таможни и предпринимателя, а все документы можно будет подавать в электронном виде. Уже есть оценки экспертов, что торговля между странами евразийской пятерки после принятия таможенного кодекса может вырасти на четверть.

За десять месяцев этого года товарооборот между странами Евразийского союза составил 33,5 миллиарда долларов.

Кыргызстан продает в Россию и Казахстан швейные изделия, а также мед и орехи. Фасоль и оборудование для очистки воды идут в Армению. А в Беларусь налажены поставки радиаторов.

Одной из основных статей экспорта Армении является алкоголь, а также овощи, фрукты, консервы и ювелирные изделия. Помимо этого, в Россию и Казахстан Армения поставляет изделия из камня.

Тракторы и грузовики из Беларуси можно встретить во всех государствах евразийской пятерки. Кроме того, жители Казахстана и России давно полюбили вкус продуктов из этой страны, в частности молока, сыра и колбасы. В Армению Беларусь продает лекарства, а в Кыргызстан - мебель и сахар.

Казахстан обеспечивает участников Евразийского союза продукцией химической промышленности, зерном и мукой. Также в Россию страна продает марганцевую и цинковую руду. В Армению - лакокрасочные изделия, в Беларусь - хлопковое волокно, а в Кыргызстан - газировку и железнодорожные локомотивы.

Из России в остальные страны Евразийского союза идут углеводороды: нефть, нефтепродукты и природный газ. Помимо этого, налажены поставки автомобилей. Беларусь также закупает у России недрагоценные металлы: железо, медь, никель. А Казахстан - масло и безалкогольные напитки.