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Удар по интернет-торговле: что Таможенный кодекс нам готовит
26.12.2016 11:59 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Россияне погрузились в интернет-торговлю. Сейчас граждане страны могут покупать в зарубежных интернет-магазинах товары на сумму до одной тысячи евро и весом до 31 кг в месяц без уплаты пошлин и сборов. К примеру, в Беларуси пошлиной облагается каждая посылка стоимостью более 22 евро.
Как передает агентство ТАСС, порог беспошлинного ввоза посылок для иностранных интернет-магазинов могут снизить в 2018 году – с нынешней 1000 до 500 евро. Сверх этого порога пошлина составит 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро за килограмм. Через два года порог должен быть снижен до 200 евро. Пошлина сверх этой норм составит 15% от суммы, превышающей порог, но не менее 2 евро за один кг.
Впрочем, конкретные даты запуска этих правил в самом Таможенном кодексе не прописаны и, возможно, будут приниматься отдельно.
Стоит отметить, что каждый третья
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