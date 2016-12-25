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Удар по интернет-торговле: что Таможенный кодекс нам готовит

26.12.2016 11:59 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Россияне погрузились в интернет-торговлю. Сейчас граждане страны могут покупать в зарубежных интернет-магазинах товары на сумму до одной тысячи евро и весом до 31 кг в месяц без уплаты пошлин и сборов. К примеру, в Беларуси пошлиной облагается каждая посылка стоимостью более 22 евро.

Как передает агентство ТАСС, порог беспошлинного ввоза посылок для иностранных интернет-магазинов могут снизить в 2018 году – с нынешней 1000 до 500 евро. Сверх этого порога пошлина составит 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро за килограмм. Через два года порог должен быть снижен до 200 евро. Пошлина сверх этой норм составит 15% от суммы, превышающей порог, но не менее 2 евро за один кг.

Впрочем, конкретные даты запуска этих правил в самом Таможенном кодексе не прописаны и, возможно, будут приниматься отдельно.

Стоит отметить, что каждый третья покупка в интернете российскими пользователями совершается в иностранных магазинах. Общий товарооборот оценивается в 320 миллиардов рублей или в 5 миллиардов долларов. Помимо таможенных пошлин чиновники собираются также обложить такие покупки налогом на добавленную стоимость.

 
 
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