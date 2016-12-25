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В Беларуси 26 декабря отключат праздничную иллюминацию
26.12.2016 15:37 — Новости Общества | Tut.by
Праздничную новогоднюю иллюминацию отключат в Беларуси 26 декабря в знак солидарности и скорби по жертвам авиакатастрофы под Сочи. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
«По решению президента сегодня в Минске и других городах Беларуси в знак солидарности и скорби будет отключена праздничная иллюминация», — отметила Наталья Эйсмонт.
Как сообщалось, в России 26 декабря объявлено днем общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе
По поручению Александра Лукашенко 26 декабря над зданиями резиденции президента Беларуси и других госучреждений по всей стране
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"По решению президента сегодня в Минске и других городах Беларуси в знак солидарности и скорби будет отключена праздничная иллюминация", - отметила Наталья...
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