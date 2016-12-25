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В Беларуси 26 декабря отключат праздничную иллюминацию

26.12.2016 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Праздничную новогоднюю иллюминацию отключат в Беларуси 26 декабря в знак солидарности и скорби по жертвам авиакатастрофы под Сочи. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.


Фото: Игорь Семенов, TUT.BY

«По решению президента сегодня в Минске и других городах Беларуси в знак солидарности и скорби будет отключена праздничная иллюминация», — отметила Наталья Эйсмонт.

Как сообщалось, в России 26 декабря объявлено днем общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе самолета Ту-154.

По поручению Александра Лукашенко 26 декабря над зданиями резиденции президента Беларуси и других госучреждений по всей стране приспущены государственные флаги. Ограничены также проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть эти обстоятельства при формировании эфира.

 
Теги: Минск
 
 
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"По решению президента сегодня в Минске и других городах Беларуси в знак солидарности и скорби будет отключена праздничная иллюминация", - отметила Наталья...

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