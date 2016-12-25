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Страсти по крестикам: решение будет принято после 29 декабря

26.12.2016 15:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Проект постановления Минздрава, в котором прописан запрет на "явную демонстрацию своей религиозной принадлежности", находится на общественном обсуждении до 29 декабря, после этой даты ведомство и примет решение касательно документа.

Минздрав разработал новые этические нормы — в перечне предложений есть не только запрет на слишком короткие халаты и высокие каблуки, но и на "явную демонстрацию своей религиозной принадлежности, открытое ношение религиозных знаков и символов". Этот пункт вызвал бурное осуждение у глав православной и католической церквей Беларуси.

Впрочем, проект постановления — лишь "черновик" решения ведомства. По сообщению на сайте Минздрава, общественное обсуждение проекта продолжается до 29 декабря.

Принят он будет после этой даты — когда все предложения и пожелания общественности будут рассмотрены и учтены. Следовательно, говорить о нововведениях касательно любой религиозной символики, в том числе нательных крестиков, нельзя.

Проект постановления опубликован на сайте Министерства здравоохранения Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Проект постановления "Об утверждении Норм медицинской этики и деонтологии" находится на общественном обсуждении.

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