МИНСК, 26 дек - Sputnik, Мария Шелудякова. Жизнь Доктора Лизы оборвалась внезапно. Известный благотворитель Елизавета Глинка планировала отправиться на авиабазу в Сирию, чтобы отвезти необходимые медикаменты. Но трагедия над Черным морем разрушила эти планы, и мир потерял незаменимого человека.



© Sputnik Тарас Литвиненко В Беларуси молятся за жертв авиакатастрофы над Черным морем

Не афишировала свою деятельность

Информация о том, что Доктор Лиза находится на борту злополучного Ту-154, в первые часы после крушения не подтверждалась, и сотни людей, которые не понаслышке знали о каждодневных подвигах Елизаветы Петровны, надеялись на лучшее. Надежды не оправдались. Близкие друзья Лизы до сих пор не могут прийти в себя.

С началом событий на востоке Украины фонд Доктора Лизы "Справедливая помощь" помогает людям, которые живут в ДНР и ЛНР, однако, будучи человеком скромным, Елизавета Петровна деятельность свою не афишировала. Только после ее смерти стало известно, что она собирала документы, письма с благодарностями и фотографии из тех мест, где работал фонд.



© Фото: из архива Ю.Потапенко Доктор Лиза дарила друзьям броши в форме бабочек - это символ хосписа, потому что души умерших улетают отсюда, как бабочки

Бабочка от Доктора Лизы

Близкий друг и соратник Доктора Лизы Юрий Потапенко показал Sputnik книгу Елизаветы Глинки, опубликованную только в нескольких экземплярах. Это книга не для чужих глаз — Елизавета попросила никому ее не показывать "до особого распоряжения". Это книга о том, что такое любовь и тепло, о том, как быть настоящим человеком.

На обложке надпись: "Юго-Восток 2014-2015", а на фото — больные дети, которым было необходимо срочное лечение в клиниках Москвы. На страницах издания вся жизнь этого понимающего, доброго и упрямого человека — Доктор Лиза делала только то, что считала правильным.

"Лиза просила меня эту книгу никому не показывать, и мы с женой Мариной выполнили ее просьбу, — поделился Юрий Потапенко. — Специально для нас подписала: "Дорогому Юрию и Марине Потапенко от доктора Лизы с пожеланиями мира и любви. Август 2015 года"… Вчера вечером не мог заснуть, все смотрел на эти фото из Донецкого аэропорта и не мог поверить, что Лизы больше нет".



© Фото: из архива Ю. Потапенко Книга Елизаветы Глинки опубликована всего в нескольких экземплярах

Потапенко признался, что книгу публиковать не собирается. Для него этот подарок — "слишком личное". С Доктором Лизой они были в очень хороших отношениях и часто обменивались подарками: в основном это картины и фотографии. Некоторым друзьям она дарила броши в форме бабочек — это символ хосписа, потому что души умерших улетают отсюда, как бабочки. В 1999 году Елизавета Петровна организовала патронажную службу паллиативной помощи и первые хосписные палаты в онкологическом центре Киева. И на стенах хосписа — многочисленные акварели с этим изображением.

Надо сберечь Лизины ценности

В социальных сетях друзья и знакомые Доктора Лизы делятся воспоминаниями и выражают соболезнования в связи с гибелью этого удивительного человека. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко написал: "Народ Донбасса никогда не забудет того, что она сделала для наших детей, а значит — для всей республики".

Учредитель фонда помощи хосписам "Вера", дочь Веры Миллионщиковой Нюта Федермессер поделилась: "Мы с мамой как-то пытались сформулировать, в чем их кровное единство с Лизой, кроме хосписов, но в результате сформулировали, в чем их различие. Мама сказала, что если как-то утром она проснется и выяснит, что от рака больше никто не умирает, то она радостно уйдет на пенсию, а вот если Лиза утром проснется и поймет, что горя в мире больше нет — то она просто не будет знать, как жить дальше…"



© Фото: из архива Ю. Потапенко Юрий Потапенко много лет работал с Доктором Лизой

Директор благотворительного фонда "Подари жизнь" Екатерина Чистякова также написала: "Утешения, конечно, никакого не будет. И мир никогда не будет таким же, потому что Лиза, конечно, определяла мир вокруг нас и положение вещей, и фокусировала наше внимание на том, что болезненно и важно.

Единственное, что остается, — быть рядом, любить друг друга, потому что неизвестно, когда могут вдруг оборваться тонкие ниточки, которые связывают нас. И, конечно, по возможности сберечь Лизины ценности, не дать им исчезнуть, продолжить ее миссию".

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей прессы, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и двое госслужащих.