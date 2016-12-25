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Праздничную иллюминацию вечером в понедельник не включат
26.12.2016 16:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек — Sputnik. Праздничную новогоднюю иллюминацию отключат в Беларуси 26 декабря в знак скорби по жертвам авиакатастрофы под Сочи, сообщила в понедельник пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
© Sputnik / Виктор Толочко
Трагедия произошла над Черным морем накануне: самолет Ту-154 Минобороны РФ с 92 людьми на борту — военными, артистами, журналистами и общественными деятелями — потерпел крушение. Траур объявлен в России в понедельник. В Беларуси решением президента также отменны праздничные мероприятия, Кремль высоко оценил солидарность в трауре.
Помимо отмены праздничных мероприятий, в республике принято решение отключить и праздничную иллюминацию.
"По решению президента сегодня в Минске и других городах Беларуси в знак солидарности и скорби будет отключена праздничная иллюминация", — заявила Эйсмонт, ее слова приводит
Также в Беларуси приспущены и государственные флаги над учреждениям. Свои соболезнования в связи с трагедией высказали белорусские политики и чиновники, многие из которых посетили в понедельник посольство РФ в Минске.
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Не будет иллюминации ни в столице, ни в других городах Беларуси - так решил президент.
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