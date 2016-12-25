МИНСК, 26 дек — Sputnik. Праздничную новогоднюю иллюминацию отключат в Беларуси 26 декабря в знак скорби по жертвам авиакатастрофы под Сочи, сообщила в понедельник пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.



© Sputnik / Виктор Толочко Новогодние перфомансы у Ратуши в понедельник не состоятся

Трагедия произошла над Черным морем накануне: самолет Ту-154 Минобороны РФ с 92 людьми на борту — военными, артистами, журналистами и общественными деятелями — потерпел крушение. Траур объявлен в России в понедельник. В Беларуси решением президента также отменны праздничные мероприятия, Кремль высоко оценил солидарность в трауре.

Помимо отмены праздничных мероприятий, в республике принято решение отключить и праздничную иллюминацию.

"По решению президента сегодня в Минске и других городах Беларуси в знак солидарности и скорби будет отключена праздничная иллюминация", — заявила Эйсмонт, ее слова приводит БелТА .

Также в Беларуси приспущены и государственные флаги над учреждениям. Свои соболезнования в связи с трагедией высказали белорусские политики и чиновники, многие из которых посетили в понедельник посольство РФ в Минске.