﻿ Саммит высшего совета ЕАЭС стартует в Петербурге. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Саммит высшего совета ЕАЭС стартует в Петербурге

26.12.2016 14:21 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Президенты России, Казахстана, Армении и Кыргызстана сегодня собрались в Петербурге на саммит Высшего Евразийского экономического совета.

О его первых итогах рассказала корреспондент телеканала «МИР 24» Маргарита Гырылова, она вышла на прямую связь со студией.

Сюда, в Санкт - Петербург лидеры стран-участниц ОДКБ и Евразийского экономического союза начали прибывать еще накануне.

Одним из первых свои соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Владимиру Путину выразил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Оба президента уже встретились сегодня на двусторонних переговорах, где они подписали ряд документов.

Один из них - это концепция дальнейшего сотрудничества на космодроме «Байконур». Напомним, что Россия этот космодром арендует у Казахстана до 2050 года, после этого двух президентов ожидают в Президентской Библиотеке имени Б. Н. Ельцина, где пройдут основные мероприятия - сразу два саммита.

В связи с трагическими событиями запланированные мероприятия решено было не отменять. Единственное: сегодня на вечер намечалось световое шоу, где должны были присутствовать все главы государств-участниц, но его отменили.

Все остальные мероприятия пройдут по графику, однако в них не сможет принять участие белорусская сторона - Александр Лукашенко не смог сегодня прилететь в Санкт - Петербург, но несмотря на это, все нужные документы будут подписаны.

Как в рубашке родился
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главным документом на встрече станет новый Таможенный кодекс, который разрабатывали несколько лет подряд.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Возобновлено движение транспорта через пункт "Невель" на белорусско-украинской границе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика