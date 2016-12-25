Президенты России, Казахстана, Армении и Кыргызстана сегодня собрались в Петербурге на саммит Высшего Евразийского экономического совета.

О его первых итогах рассказала корреспондент телеканала «МИР 24» Маргарита Гырылова, она вышла на прямую связь со студией.

Сюда, в Санкт - Петербург лидеры стран-участниц ОДКБ и Евразийского экономического союза начали прибывать еще накануне.

Одним из первых свои соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Владимиру Путину выразил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Оба президента уже встретились сегодня на двусторонних переговорах, где они подписали ряд документов.

Один из них - это концепция дальнейшего сотрудничества на космодроме «Байконур». Напомним, что Россия этот космодром арендует у Казахстана до 2050 года, после этого двух президентов ожидают в Президентской Библиотеке имени Б. Н. Ельцина, где пройдут основные мероприятия - сразу два саммита.

В связи с трагическими событиями запланированные мероприятия решено было не отменять. Единственное: сегодня на вечер намечалось световое шоу, где должны были присутствовать все главы государств-участниц, но его отменили.

Все остальные мероприятия пройдут по графику, однако в них не сможет принять участие белорусская сторона - Александр Лукашенко не смог сегодня прилететь в Санкт - Петербург, но несмотря на это, все нужные документы будут подписаны.