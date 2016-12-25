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Саммит высшего совета ЕАЭС стартует в Петербурге
26.12.2016 14:21 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президенты России, Казахстана, Армении и Кыргызстана сегодня собрались в Петербурге на саммит Высшего Евразийского экономического совета.
О его первых итогах рассказала корреспондент телеканала «МИР 24» Маргарита Гырылова, она вышла на прямую связь со студией.
Сюда, в Санкт - Петербург лидеры стран-участниц ОДКБ и Евразийского экономического союза начали прибывать еще накануне.
Одним из первых свои
Один из них - это концепция дальнейшего сотрудничества на космодроме «Байконур». Напомним, что Россия этот космодром арендует у Казахстана до 2050 года, после этого двух президентов ожидают в Президентской Библиотеке имени Б. Н. Ельцина, где пройдут основные мероприятия - сразу два саммита.
В связи с трагическими событиями запланированные мероприятия решено было не отменять. Единственное:
Все остальные мероприятия пройдут по графику, однако в них не сможет принять участие белорусская сторона - Александр Лукашенко не смог сегодня прилететь в Санкт - Петербург, но несмотря на это, все нужные документы будут подписаны.
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