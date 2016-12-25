В Санкт-Петербурге в понедельник на Саммите ЕАЭС подписан Таможенный кодекс , один из пунктов которого - единое информационное пространство. Ранее это уже было сделано с границами государств. О новом формате работы таможенных служб – рассказывают корреспонденты телеканала «МИР 24» из Беларуси и Казахстана.

Протяженность белорусской границы - около трех тысяч километров. Беларусь граничит с Польшей, значит, можно сказать, что от ЕАЭС до ЕС - всего пять метров. Пункт пропуска «Переров» изначально открывали для тех, кто живет в приграничных районах. Но с 2015 года в силу вступил указ президента Беларуси. Теперь, чтобы попасть в знаменитую Беловежскую пущу, виза иностранцам не нужна - им достаточно иметь паспорт, пропуск в национальный парк и медстраховку.

«Здесь, возможно, даже немного жестче проверяются люди в связи с тем, что на данный момент сотрудники таможни выведены из данного пункта пропуска, и он функционирует как упрощенный пункт пропуска, где все мероприятия проводятся только сотрудниками органов пограничной службы», - пояснил заместитель начальника отделения пограничного контроля «Высоколитовск» Максим Улитин.

Благодаря нововведению в этом году на белорусских зубров смогли посмотреть больше 10 тысяч европейцев. Беларусь - открытая страна, но только для законопослушных граждан. Однако ее часто используют как транзитную, чтобы попасть в Европу, часто нелегально.

«Только за 2016 год на участке Брестской пограничной группы было задержано более 70 нарушителей государственной границы. Из них почти 50 человек - нелегальные мигранты, как правило, из стран Ближнего Востока, Азии, Африки», - отметил начальник пресс-службы Брестской пограничной группы Александр Кислов.

Главное правило белорусских пограничников - сделать комфортным пересечение границы по закону и остановить того, кто нарушает правила. На белорусско-польской границе сегодня все спокойно. Пограничники начеку.

На КПП «Кордай» на границе Казахстана с Кыргызстаном нет большого скопления людей и транспорта благодаря упрощенным правилам прохода через границу. Они начали действовать после вступления Казахстана и Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Все обязательства передали пограничникам. Первыми изменения почувствовали предприниматели. Заполнение десятка деклараций и документов о пошлинах осталось в прошлом. Фуры с товаром пересекают КПП за несколько минут. Из Кыргызстана на юг Казахстана отправляют молочные и сельхозпродукты, а также товары народного потребления.

«Ездим практически каждый день. Работаем в Кыргызстане. Никаких проблем нет, проходим быстро. Во время туристического сезона, если бывают очереди, просто проходим через другой КПП «Карасу», - рассказывает предприниматель Людмила Султанова.

Сейчас за сутки КПП проходят 15 тысяч человек. Летом эта цифра увеличивается вдвое. Задача пограничников - не допустить провоза контрабанды.

«Контрабанда есть. Случаи обнаружения в этом году идут на повышение. С начала года было более 70 фактов задержания наркотических средств, более 20 фактов задержания оружия и боеприпасов», - говорит начальник отдела пограничного контроля в/ч Кордай Ержан Ертуганов.

Контрабанду, запрещенные вещества и оружие провозят в шинах, в обшивке машин и сумках. Совсем недавно на границе пресекли провоз крупной партии наркотиков.

«Иностранный гражданин пытался провести наркотические средства, зашитые в одеяло, вез в сумках. При досмотре через сканер было обнаружено более 15 кг героина», - рассказал начальник отдела пограничного контроля войсковой части «Кордай» Ержан Ертуганов.

Нарушители становятся изобретательнее. То, что они пытаются скрыть от камер, легко найдет служебная собака. Все машины на границе проверяются самым тщательным образом. Так, псу Сайгану удалось задержать нарушителей более 40 раз.