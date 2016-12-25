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Лидеры ЕАЭС подписали новый Таможенный кодекс организации

26.12.2016 16:45 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Лидеры стран Евразийского экономического союза подписали новую редакцию Таможенного кодекса организации, сообщает ТАСС.

Подписи под документом поставили президент России Владимир Путин, его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев, президент Армении Серж Саргсян и лидер Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не смог приехать на саммит в Санкт-Петербурге, все документы, ранее полностью согласованные, после сегодняшнего утверждения будут направлены в Минск ему на подпись.

Новый кодекс придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Цель документа – привести к единым стандартам таможенное регулирование в рамках ЕАЭС.

Работа над кодексом велась в течение трех лет. Он предлагает новые подходы к информатизации таможенных операций, а также новый алгоритм взаимодействия бизнеса с госорганами, который сократит бумажный документооборот.

Новая редакция документа также устанавливает верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли, единые для всех стран.

Кодекс вступит в силу 1 июля 2017 года. После этого пороги беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов в страны ЕАЭС будут постепенно снижаться. В 2018 он будет установлен на уровне 500 евро, с 2020 этот показатель составит 200 евро.

 
Теги: Минск
 
 
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Подпись под документом оставили президенты России, Казахстана, Кыргызстана и Армении.

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