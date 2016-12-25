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Лидеры ЕАЭС подписали новый Таможенный кодекс организации
26.12.2016 16:45 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Лидеры стран Евразийского экономического союза подписали новую редакцию Таможенного кодекса организации, сообщает
Подписи под документом поставили президент России Владимир Путин, его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев, президент Армении Серж Саргсян и лидер Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
Президент Беларуси Александр
Новый кодекс придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Цель документа – привести к единым стандартам таможенное регулирование в рамках ЕАЭС.
Работа над кодексом велась в течение трех лет. Он предлагает
Новая редакция документа также устанавливает верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли, единые для всех стран.
Кодекс вступит в силу 1 июля 2017 года. После этого пороги беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов в страны ЕАЭС будут постепенно снижаться. В 2018 он будет установлен на уровне 500 евро, с 2020 этот показатель составит 200 евро.
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Подпись под документом оставили президенты России, Казахстана, Кыргызстана и Армении.
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