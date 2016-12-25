В понедельник Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев приняли участие в саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Этому интеграционному объединению исполняется два года, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Маргарита Гырылова.

Владимир Путин поприветствовал коллег на заседании Высшего Евразийского экономического совета. и поблагодарил их за плодотворное сотрудничество. Президент России отметил, что в этом году закончилось формирование единого рынка лекарственных препаратов. Уже в 2017 году медикаменты, которые реализуются на территории пяти стран участниц ЕАЭС, подешевеют.

«Принята концепция формирования к 2025 году создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, разрабатываются универсальные правила торговли электроэнергией и доступа к услугам субъектов естественных монополий в этой области, ведется совершенствование союзных правил регулирования в антимонопольной сфере, продолжается работа по созданию к 2025 году общего финансового рынка», - сообщил Владимир Путин.

Декабрьский саммит стал финальным в 2016 году. В этом году председательствовал в организации Казахстан. Нурсултан Назарбаев на правах председателя подвел итоги года. За год союзу удалось многого добиться в плане международных отношений. Так, ЕАЭС подписал договор о зоне свободной торговли с Вьетнамом. На подходе аналогичное соглашение с Египтом, Ираном и Индией.

Ключевым документом этого саммита стало подписание нового Таможенного кодекса . Документ, который разрабатывали несколько лет, должен упростить жизнь бизнесу, предприниматели смогут меньше контактировать с сотрудниками таможни и по упрощенной системе перевозить свои товары через границы стран-участницы.

Нурсултан Назарбаев предложил коллегам организовать антикризисный совет, который поможет решать сложные экономические вопросы, если мировой экономический кризис продолжится. На 2017 год антикризисный фонд ЕАЭС составляет 10 млрд долларов.

Белорусская сторона не принимает участие в этом саммите. Запланированные к подписание документы сегодня будут приняты и отправлены для резолюции в Минск.