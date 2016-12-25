|
Назарбаев предложил коллегам по ЕАЭС создать антикризисный совет
26.12.2016 16:34 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В понедельник Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев приняли участие в саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Этому интеграционному объединению исполняется два года, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Маргарита Гырылова.
Владимир Путин поприветствовал коллег на заседании Высшего Евразийского экономического совета. и поблагодарил их за плодотворное сотрудничество. Президент России отметил, что в этом году закончилось формирование единого рынка лекарственных препаратов. Уже в 2017 году медикаменты, которые реализуются на территории пяти стран участниц ЕАЭС, подешевеют.
Декабрьский саммит стал финальным в 2016 году. В этом году председательствовал в организации Казахстан. Нурсултан Назарбаев на правах председателя подвел итоги года. За год союзу удалось многого добиться в плане международных отношений. Так, ЕАЭС подписал договор о зоне свободной торговли с Вьетнамом. На подходе аналогичное соглашение с Египтом, Ираном и Индией.
Ключевым документом этого саммита стало подписание
Нурсултан Назарбаев предложил коллегам организовать антикризисный совет, который поможет решать сложные экономические вопросы, если мировой экономический кризис продолжится. На 2017 год антикризисный фонд ЕАЭС составляет 10 млрд долларов.
Белорусская сторона не принимает участие в этом саммите. Запланированные к подписание документы сегодня будут приняты и отправлены для резолюции в Минск.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению президента Казахстана, эта структура могла бы помочь странам союза преодолевать сложные экономические вопросы в условиях кризиса.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии