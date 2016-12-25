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Площадь-2010: осужден последний фигурант дела о "массовых беспорядках"

26.12.2016 17:29 — Новости Общества | БДГ  
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Владимир Кондрусь признан виновным и приговорен к полутора годам "химии".
 
26 декабря суд Московского района Минска признал Владимира Кондруся виновным в массовых беспорядках 19 декабря 2010 года и приговорил его к олутора годам "домашней химии" (без направление в учреждение открытого типа). Сидеть под "домашним арестом" приговренному осталось 5 месяцев: ему зачтен срок, проведенный в СИЗО - с 14 июня по 26 декабря (почти 200 дней) из расчета "день под стражей за два дня ограничения свободы", сообщает TUT.BY
 
Мера пресечения изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде.
 
"Думаю, это была не последняя Площадь", - заявил журналистам Владимир Кондрусь после освобождения.
 
Подсудимому также назначили принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра, так как суд пришел к выводу о его уменьшенной вменяемости вследствие психического расстройства.
 
Владимир Кондрусь 1977 года рождения был взят под стражу 14 июня этого года, он обвиняется в участии в массовых беспорядках возле Дома правительства в день президентских выборов 19 декабря 2010 года. Перед судом Владимир Кондрусь находился в СИЗО более пяти месяцев, объявлял голодовку и находился в критическом состоянии. Еще до начала процесса правозащитники признали Кондруся политзаключенным. 
 
16 ноября суд над Владимиром Кондрусем приостановлен, а сам он отправлен на комплексную судебно-психиатрическую экспертизу: во время процесса обвиняемый предпринял попытку суицида.
 
Фото: nn.by
 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Кондрусь признан виновным и приговорен к полутора годам "химии".  

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