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Площадь-2010: осужден последний фигурант дела о "массовых беспорядках"
26.12.2016 17:29 — Новости Общества | БДГ
Владимир Кондрусь признан виновным и приговорен к полутора годам "химии".
26 декабря суд Московского района Минска признал Владимира Кондруся виновным в массовых беспорядках 19 декабря 2010 года и приговорил его к олутора годам "домашней химии" (без направление в учреждение открытого типа). Сидеть под "домашним арестом" приговренному осталось 5 месяцев: ему зачтен срок, проведенный в СИЗО - с 14 июня по 26 декабря (почти 200 дней) из расчета "день под стражей за два дня ограничения свободы", сообщает
Мера пресечения изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде.
"Думаю, это была не последняя Площадь", - заявил журналистам Владимир Кондрусь после освобождения.
Подсудимому также назначили принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра, так как суд пришел к выводу о его уменьшенной вменяемости вследствие психического расстройства.
Владимир Кондрусь 1977 года рождения был
16 ноября суд над Владимиром Кондрусем приостановлен, а сам он отправлен на комплексную судебно-психиатрическую экспертизу: во время процесса обвиняемый
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Владимир Кондрусь признан виновным и приговорен к полутора годам "химии".
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