Как попадают в алко- и наркозависимость в 13 лет и как от нее избавляются после 20 лет, как видится социальная антинаркотическая реклама «под кайфом», как воспринимаются смерти от передозировки — об этом в новом выпуске проекта «Не стыдно спросить» рассказал Максим Сермяжко.

Сегодня Максим — консультант Пинского отделения РОО «Матери против наркотиков», в прошлом — подросток-наркоман, из-за которого преждевременно поседел отец. Наш герой рассказал о том, как пристрастился к наркотикам, как реагировали родные на его зависимость, как попал в реабилитационный центр и излечился от зависимости, а также о планах на новую жизнь и семью.

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Выпуск программы создан в рамках совместной инициативы Офиса европейской экспертизы и коммуникаций, CityDog.by, 34mag.net, платформы Talaka.by и онлайн-журнала «Имена».

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