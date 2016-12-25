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Минские власти пытаются сдержать рост цен перед Новым годом
26.12.2016 17:56 — Новости Общества | БДГ
Минские власти отчитались о мерах по сдерживанию цен в городе перед Новым годом и поддельных акциях и скидках.
Меры введены
«Вопрос недопущения необоснованного роста стоимости товаров массового спроса особенно актуален в преддверии новогодних и рождественских праздников», —
По ее словам, они провели анализ цен на основные продукты и пришли к выводу, что перед праздниками на большинство из них сохраняется уровень 2015 года.
В частности, она сообщила, что цены на шампанское в магазинах начинаются с 4,85 рубля, подарочные наборы конфет 300 г — от 4 рубля.
Это, по данным минских властей, удается только благодаря ежедневной работе с производителями по сдерживанию роста цен. В итоге некоторые из них сохраняют ноябрьские и даже октябрьские цены, снижены цены на 6-11% на мандарины, апельсины, грейпфруты.
Не отказываются наши власти и от административного рычага по сдерживанию предпраздничных цен: «руководители торговых организаций и рынков предупреждены о недопущении удорожания продукции, им направлены рекомендации о применении системы гибкого формирования размеров торговых надбавок».
Минские власти собираются подготовить систему по сдерживанию роста цен и развития конкуренции в 2017 году. В ее рамках обещают снизить стоимость аренды, развить инфраструктуру, внести изменения в законодательство о защите прав потребителей, где будет закреплена обязанность продавца реализовывать товар по заявленным ценам, проведение ярмарок, распродаж.
В целом за январь-ноябрь текущего года индекс потребительских цен на продукты питания в Минске составил 110,4%.
Фальшивые акции
В Минске увеличилось количество недостверной информации о скидках и акциях. За это продавцов штрафуют: составлены 48 протоколов, если вина их будет доказана, они будут оштрафованы на сумму от 20 до 50 базовых величин (базовая величина сейчас составляет 21 рубль).
«В целом организации города честны перед покупателями и предоставляют реальную возможность сэкономить, — признали в Мингорисполкоме, — но выявляются и случаи недобросовестного поведения».
В частности,
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Минские власти отчитались о мерах по сдерживанию цен в городе перед Новым годом и поддельных акциях и скидках. Меры введены
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