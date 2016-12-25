Минские власти отчитались о мерах по сдерживанию цен в городе перед Новым годом и поддельных акциях и скидках.

Меры введены

«Вопрос недопущения необоснованного роста стоимости товаров массового спроса особенно актуален в преддверии новогодних и рождественских праздников», — сообщила на оперативном совещании начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

По ее словам, они провели анализ цен на основные продукты и пришли к выводу, что перед праздниками на большинство из них сохраняется уровень 2015 года.

В частности, она сообщила, что цены на шампанское в магазинах начинаются с 4,85 рубля, подарочные наборы конфет 300 г — от 4 рубля.

Это, по данным минских властей, удается только благодаря ежедневной работе с производителями по сдерживанию роста цен. В итоге некоторые из них сохраняют ноябрьские и даже октябрьские цены, снижены цены на 6-11% на мандарины, апельсины, грейпфруты.

Не отказываются наши власти и от административного рычага по сдерживанию предпраздничных цен: «руководители торговых организаций и рынков предупреждены о недопущении удорожания продукции, им направлены рекомендации о применении системы гибкого формирования размеров торговых надбавок».

Минские власти собираются подготовить систему по сдерживанию роста цен и развития конкуренции в 2017 году. В ее рамках обещают снизить стоимость аренды, развить инфраструктуру, внести изменения в законодательство о защите прав потребителей, где будет закреплена обязанность продавца реализовывать товар по заявленным ценам, проведение ярмарок, распродаж.

В целом за январь-ноябрь текущего года индекс потребительских цен на продукты питания в Минске составил 110,4%.

Фальшивые акции

В Минске увеличилось количество недостверной информации о скидках и акциях. За это продавцов штрафуют: составлены 48 протоколов, если вина их будет доказана, они будут оштрафованы на сумму от 20 до 50 базовых величин (базовая величина сейчас составляет 21 рубль).

«В целом организации города честны перед покупателями и предоставляют реальную возможность сэкономить, — признали в Мингорисполкоме, — но выявляются и случаи недобросовестного поведения».

В частности, отметила Емельянова, «при объявлении снижения цен до 50-70% в реальности потребитель видит только удешевление на 10%, а чаще — на 5%».

Инфляция зашкаливает

Несмотря на заявления минских властей, Беларусь остается страной с высокой инфляцией : среди 26-ти стран СНГ и Восточной Европы ИПЦ Беларуси в ноябре – 6-й по размеру, а за период с начала года и за год – 3-й (большая инфляция лишь в Азербайджане и Украине). С 2013-го года больше, чем в Беларуси, выросли потребительские цены только в Украине. Однако в долларах – везде дефляция (в Беларуси – 5-я по величине).

В ноябре в потребительском секторе месячная инфляция составила , как и в прошлом месяце, 0,8%, с начала года (за 11 месяцев) цены выросли, в целом, на 10,1%, за год (ноябрь 2016-го к ноябрю 2015-го) – на 11,4%, среднегодовая потребительская инфляция (средние за январь-ноябрь 2016-го цены к средним ценам января-ноября 2015-го) сохранилась на уровне 12,0%.

Справка БДГ