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В Мстиславле появилась уличная "тренажерка"
26.12.2016 18:17 — Новости Общества | Tut.by
Площадка, оборудованная тренажерами, появилась в Мстиславле во дворе дома № 63 на улице Кирова, пишет сайт
— Только турника нет, будем надеяться, что устранят этот недочет, — говорят местные жители, которые очень рады спортивному новшеству.
Бесплатные «тренажерные залы» под открытым небом есть и в Могилеве.
Мстиславская «тренажерка» отличается от могилевских: у нее есть крыша, а сами тренажеры расположены на каркасе.
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Над тренажерами есть крыша.
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