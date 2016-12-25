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В Мстиславле появилась уличная "тренажерка"

26.12.2016 18:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Площадка, оборудованная тренажерами, появилась в Мстиславле во дворе дома № 63 на улице Кирова, пишет сайт horki.info. Уличную «тренажерку» уже облюбовала детвора.


Фото: horki.info

— Только турника нет, будем надеяться, что устранят этот недочет, — говорят местные жители, которые очень рады спортивному новшеству.

Бесплатные «тренажерные залы» под открытым небом есть и в Могилеве. Первые уличные тренажеры и уголок для воркаута за свои средства изготовило и установило предприятие «Ольса» на улице Гришина в августе 2016 года. Затем такая же площадка появилась у СШ № 45.

Мстиславская «тренажерка» отличается от могилевских: у нее есть крыша, а сами тренажеры расположены на каркасе.

 
Теги: Могилев
 
 
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