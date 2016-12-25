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Вопрос о новом генсеке ОДКБ рассмотрят в апреле
26.12.2016 18:22 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Кандидатуру нового генерального секретаря ОДКБ обсудят на следующей сессии совета ОДКБ, которая запланирована на апрель 2017 года, заявил в понедельник генсек организации Николай Бордюжа, сообщает
«Договорились, что в апреле пройдет очередное заседание совета коллективной безопасности, где полностью будет рассмотрен вопрос о генеральным секретаре. Это было сегодня не рассмотрено в связи с тем, что не было кворума. Вы знаете, что одна из делегаций государств-членов организации на этих рабочих встречах не участвовала», - пояснил Бордюжа.
Отметим, что на
Напомним, что пост генерального секретаря ОДКБ с 2003 года занимает
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года участниками СНГ. На данный момент в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
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С 2003 года эту должность занимает генерал-полковник Николай Бордюжа.
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