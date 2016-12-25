Кандидатуру нового генерального секретаря ОДКБ обсудят на следующей сессии совета ОДКБ, которая запланирована на апрель 2017 года, заявил в понедельник генсек организации Николай Бордюжа, сообщает РИА «Новости» .

«Договорились, что в апреле пройдет очередное заседание совета коллективной безопасности, где полностью будет рассмотрен вопрос о генеральным секретаре. Это было сегодня не рассмотрено в связи с тем, что не было кворума. Вы знаете, что одна из делегаций государств-членов организации на этих рабочих встречах не участвовала», - пояснил Бордюжа.

Отметим, что на саммиты ЕАЭС и ОДКБ в Санкт-Петербурге не приехал президент Беларуси Александр Лукашенко. Однако, как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «все документы», которые подпишут 26 декабря, «были полностью согласованы в ходе коллегии с белорусскими партнерами». По словам Пескова, подписанные участниками саммита документы будут направлены в Минск на подпись Лукашенко.

Напомним, что пост генерального секретаря ОДКБ с 2003 года занимает Николай Бордюжа . В декабре 2015 года на саммите ОДКБ в Москве участники организации продлили срок его полномочий до 1 января 2017 года.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года участниками СНГ. На данный момент в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.