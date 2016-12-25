﻿ Объединяющий праздник. В Гомеле прошел новогодний утренник для детей беженцев. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Объединяющий праздник. В Гомеле прошел новогодний утренник для детей беженцев

26.12.2016 19:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Новогодняя елка в городском Центре социального обслуживания семьи и детей собрала детей из Украины, Сирии, Ирака, Ирана, Афганистана и Таджикистана. Хоровод вокруг елки, песни, стихи и подарки от Деда Мороза — все как на утреннике в гомельской школе или детском саду. Правда, для некоторых из присутствующих ребят, праздник этот не совсем обычный: у себя на родине Новый год так, как отмечают его в Беларуси, они не праздновали.


Идея организовывать новогодний праздник для детей, которые в силу жизненных обстоятельств лишились дома и родины, возникла у работников Центра соцобслуживания три года назад.

За это время, говорят работники центра, ребятишки Новый год полюбили и ждут его не меньше белорусских детей.


— Кроме того, это помогает детям легче адаптироваться в новой для них стране, ближе знакомиться с культурой и праздниками Беларуси, — говорит директор центра Наталья Мазенина.

Новогодний утренник ничем не отличался от подобного праздника в гомельской школе или саду — такие же нарядные детишки, хоровод вокруг елки с разноцветными огнями и Дед Мороз, вручающий сладкие подарки за стихотворение или песни, часть из которых ребята исполняли на своем родном языке.





 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На празднике ожидалось более 20 детей из Украины, Сирии, Ирака, Ирана, Афганистана и Таджикистана, однако большинство ребят заболели и не смогли приехать.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Страны ЕАЭС договорились о «цифровой трансформации экономик»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика