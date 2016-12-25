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В Слониме парад Дедов Морозов и Снегурочек сопровождали трактор, "аварийка" и скорая помощь
26.12.2016 19:21 — Новости Общества | Tut.by
В райцентре прошла традиционная акция «Зажжем елочку вместе», которой предшествовало шествие Дедов Морозов и Снегурочек, передает
Автомобили ехали во главе колонны и были украшены мишурой и гирляндами. Пройдя по центру города, сказочные герои вместе с горожанами зажгли главную елку Слонима.
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Автомобили ехали во главе колонны и были украшены мишурой и гирляндами.
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