В райцентре прошла традиционная акция «Зажжем елочку вместе», которой предшествовало шествие Дедов Морозов и Снегурочек, передает «Радыё Рацыя».





Сказочные герои прошли по центру Слонима, поприветствовали собравшихся горожан. Изюминкой же местного парада стали трактор, машина скорой помощи и «аварийка».

















Автомобили ехали во главе колонны и были украшены мишурой и гирляндами. Пройдя по центру города, сказочные герои вместе с горожанами зажгли главную елку Слонима.