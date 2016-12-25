|
Страны ЕАЭС договорились о «цифровой трансформации экономик»
26.12.2016 18:59 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Санкт-Петербурге в понедельник прошел
Этому интеграционному союзу два года. Сегодня главы государств подвели итоги и наметили планы на будущее. В частности, как заявил Владимир Путин, «принята концепция формирования к 2025 году создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, разрабатываются универсальные правила торговли электроэнергией и доступа к услугам субъектов естественных монополий в этой области, ведется совершенствование союзных правил регулирования в антимонопольной сфере», а также продолжается работа по созданию к 2025 году общего финансового рынка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На саммите в Петербурге участники Евразийского экономического союза приняли обновленный Таможенный кодекс.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии