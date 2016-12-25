В Санкт-Петербурге в понедельник прошел саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Главная тема саммита - обновленный Таможенный кодекс . Одна из его примет - единое цифровое пространство ЕАЭС. О его подписании рассказал глава Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, передает телеканал «МИР 24».

«Это новое направление цифровой трансформации наших экономик. Мы убеждены, что для модернизации наших экономик это очень важное заявление, мы будем с нашими коллегами обсуждать, какими этапами, какими программами и проектами будем реализовывать цифровую повестку Евразийского союза», - отметил Тигран Саркисян.

Этому интеграционному союзу два года. Сегодня главы государств подвели итоги и наметили планы на будущее. В частности, как заявил Владимир Путин, «принята концепция формирования к 2025 году создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, разрабатываются универсальные правила торговли электроэнергией и доступа к услугам субъектов естественных монополий в этой области, ведется совершенствование союзных правил регулирования в антимонопольной сфере», а также продолжается работа по созданию к 2025 году общего финансового рынка.