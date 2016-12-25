МИНСК, 26 дек — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко назвала своего первенца Лео Александр, сообщает группа в социальной сети "ВКонтакте", посвященная экс-первой ракетке мира.



© Sputnik Алексей Куденко Фото сына Азаренко с отцом появилось в сети

Спортсменка впервые стала мамой 20 декабря . Роды прошли в США. По словам Азаренко, ребенок родился "здоровым и счастливым". Буквально через несколько часов она выложила фото младенца в своей Twitter и Instagram.

Со ссылкой на источник сообщество "Виктория Азаренко ★ Victoria Azarenka" рассказало, что малыша назвали Лео Александр. Интернет-пользователи под фото ребенка отметили, что сын похож на маму.

Отец ребенка американец Билли Маккинг, с которым Азаренко впервые появилась на публике в начале прошлого года. Бойфренд белорусской теннисистки не представитель шоу-бизнеса или спорта. Известно лишь, что старших классах он учился в католической школе, а затем закончил Миссурийский университет. Маккинг любит играть в хоккей — он является игроком клуба Ночной хоккейной лиги Минска "Драконы". По словам теннисистки, стать профессиональным хоккеистом ее бойфренду помешала травма.

О своей беременности Азаренко сообщила в июле этого года после того, как она пропустила несколько турниров, в том числе Олимпийские игры в Рио-де-Жайнеро. Однако первая ракетка Беларуси неоднократно заявляла, что после рождения ребенка вернется в большой теннис. Так, по словам Азаренко, она выйдет на корт в 2018 году на турнире в австралийском Брисбене .