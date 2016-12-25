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Утверджен бюджет Союзного государства России и Беларуси
26.12.2016 20:36 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В понедельник, 26 декабря, Парламентское собрание Союза Беларуси и России приняло бюджет на 2017 год, передает
«Нашими комиссиями были предложены всего две поправки. Все они были предложены в таблицу рекомендованных к принятию», — сообщил председатель собрания, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Отчисления России в бюджет составят три миллиарда 167 миллионов рублей, Белоруссии - один миллиард 705 миллионов рублей.
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