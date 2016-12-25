В понедельник, 26 декабря, Парламентское собрание Союза Беларуси и России приняло бюджет на 2017 год, передает «Газета.Ru» .

«Нашими комиссиями были предложены всего две поправки. Все они были предложены в таблицу рекомендованных к принятию», — сообщил председатель собрания, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Бюджет Союзного государства составляет 6,7 миллиардов рублей. Из них наибольшая часть средств будет направлена на фундаментальное исследование и содействие научно-техническому прогрессу, а также на социальную политику.

Отчисления России в бюджет составят три миллиарда 167 миллионов рублей, Белоруссии - один миллиард 705 миллионов рублей.