В Санкт-Петербурге обсуждали вопросы безопасности стран ОДКБ, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Глебова.

Заседание Совета ОДКБ проходило в Президентской библиотеке в закрытом режиме. Прессе разрешили присутствовать только на протоколе в самом начале заседания. Владимир Путин воспользовался своим правом хозяина встречи и задал тон переговорам.

«Мы знаем, как непросто складываются отношения во многих регионах мира, количество проблемных горячих точек не уменьшается, застарелые конфликты, к сожалению, не преодолеваются в том объеме, в котором хотелось бы. Например, проблемы Афганистана, Ближнего Востока, Сирии», - отметил он.

Члены Совета ОДКБ говорили о военно-политической обстановке в мире. Подробно обсуждались и вопросы оказания помощи на границе. Не обошли стороной лидеры стран-участниц и борьбу с терроризмом.

«Обсуждались вопросы терроризма, особенно активизации террористических ячеек в наших государствах. За несколько лет были разгромлены несколько групп террористов в России и других странах-членах организации. Президент России проинформировал коллег о шагах, которые предпринимает РФ по стабилизации обстановки в Сирии, о взаимодействии в этом вопросе с Турцией и Ираном», - сказал генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

Также сегодня стало известно, что следующая сессия совета ОДКБ состоится в апреле 2017 года. Главам государств-участников предстоит выбрать нового генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности.