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Путин: Застарелые конфликты в мире не преодолеваются
26.12.2016 19:29 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Санкт-Петербурге обсуждали вопросы безопасности стран ОДКБ, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Глебова.
Заседание Совета ОДКБ проходило в Президентской библиотеке в закрытом режиме. Прессе разрешили присутствовать только на протоколе в самом начале заседания. Владимир Путин воспользовался своим правом хозяина встречи и задал тон переговорам.
Члены Совета ОДКБ говорили о военно-политической обстановке в мире. Подробно обсуждались и вопросы оказания помощи на границе. Не обошли стороной лидеры стран-участниц и борьбу с терроризмом.
«Обсуждались вопросы терроризма, особенно активизации террористических ячеек в наших государствах. За несколько лет были разгромлены несколько групп террористов в России и других странах-членах организации. Президент России проинформировал коллег о шагах, которые предпринимает РФ по стабилизации обстановки в Сирии, о взаимодействии в этом вопросе с Турцией и Ираном», - сказал генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.
Также сегодня стало известно, что
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В качестве примера президент России привел партнерам по ОДКБ проблемы Афганистана, Ближнего Востока и Сирии.
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