За 11 месяцев 2016 года количество детских и подростковых правонарушений сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил журналистам 26 декабря в Минске начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Виталий Янчин.



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«С января по ноябрь в республике было зарегистрировано 2070 правонарушений, совершенных несовершеннолетними. За такой же период 2015 года их было 2574», — сказал он, отметив, что наиболее опасные в этом плане периоды — летние и зимние школьные каникулы.

Снижение уровня подростковой преступности происходит во всех регионах страны; лучше всего ситуация в Брестской, Гродненской и Могилевской областях.

Представитель МВД отметил, что с 2005 по 2013 годы детская и подростковая преступность планомерно снижалась, и 2013 год стал годом с самым низким показателем количества правонарушений среди несовершеннолетних — 2577. Однако затем наблюдалось незначительное увеличение подростковой преступности, и во многом это связано со всплеском наркомании среди молодежи и мошенничеством в интернете, сказал Янчин.

«В 2014 году количество правонарушений увеличилось на 2,5%, в 2015-м — на 8,3%, — отметил он. — Благодаря комплексу мер, а также принятому декрету президента № 6 „О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков“ ситуация стабилизировалась. Сейчас количество преступлений, связанных с наркотиками, снизилось почти в два раза».

Компьютеризация поспособствовала

Также, по словам Янчина, снизилось количество таких правонарушений, как кражи, хулиганство, грабежи, разбои. В то же время с 24 до 35 увеличилось количество случаев мошенничества, хищений с помощью компьютерной техники, повреждения имущества.

По его мнению, благодаря всеобщей компьютеризации возросли риски совершения подростками хищений через интернет. Представитель МВД обратил внимание, что в структуре подростковой преступности доля краж с 70−80% снизилась до чуть более 50%. Эту нишу заняли наркотики и компьютерное мошенничество. Янчин напомнил, что в апреле 2016 года с 16 до 14 лет снизился возраст наступления уголовной ответственности за такие преступления.

Представитель МВД предположил, что по итогам 2016 года уровень детской преступности будет ниже уровня 2013 года. Он отметил, что в период новогодних каникул особое внимание органов правопорядка будет направлено на детей и подростков, уже попавших в поле зрения милиции, а также несовершеннолетних из неблагополучных и находящихся в социально опасном положении семей.

Увлечь на каникулах

В Министерстве внутренних дел считают необходимым расширить возможности детям и подросткам бесплатно посещать на каникулах спортивные и экскурсионные объекты.

По словам Янчина, в отдельных регионах согласно решениями местных властей подростки, состоящие на учете в органах по делам несовершеннолетних, а также из семей, находящихся в социально опасном положении, во время школьных каникул могут посещать спортивные объекты бесплатно.

«Это очень важно, потому что современной молодежи недостаточно просто мяча во дворе, она тянется к хорошо оборудованным спортивным объектам, — сказал представитель МВД. — Сегодня подростка можно увлечь современными видами спорта и хорошими полями, стадионами. Мы будем стараться, чтобы практика бесплатного доступа к ним расширялась на все регионы».

С тем, что лучшая профилактика противоправного поведения детей и подростков — это обеспечение их занятости, согласилась директор Национального центра художественного творчества детей и молодежи Надежда Васильченко. По ее словам, при планировании деятельности центра его специалисты прежде всего обращают внимание на время школьных каникул для обеспечения детского досуга. «Если ребенок занят, если ему интересно, то никаких противоправных действий с его стороны не будет, — отметила Васильченко. — Наш центр и 189 учреждений республики, координацию которых мы осуществляем, работают в этом направлении».