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Лукашенко: Без мира в стране и экономика не нужна

26.12.2016 20:56 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия в память о разбившемся накануне Ту-154 Минобороны России. В свете трагических событий президент Беларуси поручил правоохранителям обеспечить порядок в стране во время новогодних и рождественских праздников, передает телеканал «МИР 24».

«Мы не находимся где-то в стороне от столбовой дороги этих страшных происшествий. Наоборот, мы находимся в самом эпицентре. Поэтому чего бы нам это ни стоило, нужно сохранить мир и покой в нашей стране. Это главное. Если этого не будет, никакая экономика не нужна будет, никакие продукты питания, никакое финансирование - ни внешнее, ни внутреннее. Главное - вопрос безопасности и стабильности нашего общества», - подчеркнул президент Беларуси.

Сегодня же Александр Лукашенко провел совещание, на котором подвели итоги экономические итоги 2016 года и обсудили условия привлечения в страну инвестиций.

 
 
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Президент Беларуси приказал обеспечить безопасности и стабильность в республике.

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