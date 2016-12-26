Вчера в Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь в связи с крушением самолёта Ту‑154, принадлежащего Министерству обороны России, создали Книгу памяти.





В ней можно оставить соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Чёрном море.

По информации российского диппредставительства, оставить запись можно сегодня с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Первым свои соболезнования оставил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков. Представители военного ведомства возложили цветы к списку погибших, а также почтили память жертв авиакатастрофы минутой молчания.









«Огромной болью в наших сердцах отозвалась трагедия с крушением самолета Ту‑154. Мы в эти дни вместе с Россией и ее Вооруженными силами переживаем эту трагедию. Выражаем самые искренние слова соболезнований родственникам погибших», — говорится в соболезновании министра обороны Республики Беларусь.





Соб. инф.