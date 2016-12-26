Об этом, по сообщению БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 декабря в Минске.

«Вчера в нашей России случилась большая трагедия. К сожалению, эта череда трагедий стала злым роком над нашим братским народом: огромное количество людей погибло в Иркутске в связи с отравлением, убит посол России в Турции и погибло много людей в связи с крушением военного самолета, в котором находились 92 человека. Погибли не только члены экипажа, но и известные артисты, представители средств массовой информации, военные люди, госслужащие, врач. Естественно, мы в этот день не могли быть в стороне от этих трагических событий», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в знак солидарности с российским народом в стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. «Наши люди активно отозвались на это горе, посетив российское посольство. Я думаю, что поток людей не уменьшится, поэтому попрошу, чтобы правоохранительные органы посмотрели за порядком вокруг российского посольства, — обратил внимание Александр Лукашенко. — Сегодня в посольстве открыта Книга соболезнований. Уверен, что наши государственные служащие и другие люди откликнутся и побывают там».

Память погибших в результате произошедших трагедий в России на совещании с участием главы государства почтили минутой молчания.