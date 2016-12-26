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Прерванная навсегда мелодия…

26.12.2016 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Минувшее воскресенье было омрачено ужасной трагедией — в акватории Чёрного моря близ города Сочи потерпел крушение самолет Министерства обороны Российской Федерации. Среди погибших — российские военнослужащие и члены коллектива прославленного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, в том числе его художественный руководитель генерал-лейтенант Валерий Халилов.


На протяжении многих лет сотрудничал с прославленным российским коллективом Образцово‑показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь. Начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил — начальник оркестра заслуженный артист Республики Беларусь полковник Сергей Костюченко принял трагическую новость особенно близко к сердцу.

— С генерал-лейтенантом Валерием Халиловым нас связывала совместная работа в рамках международных фестивалей военных оркестров «Виват, Санкт-Петербург!», «Спасская башня», — рассказал Сергей Николаевич. — Валерий Михайлович был основателем и руководителем фестивалей, в которых традиционно принимали участие белорусские военные оркестры.


Наше сотрудничество с начальником военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации было плодотворным. Часто обменивались, например, нотным материалом.

Весь мир знал музыкантов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова как настоящих профессионалов. Народный артист Российской Федерации генерал-лейтенант Валерий Халилов был членом Союза композиторов России. Этот талантливый человек выпускал музыкальные сборники, сочинял музыкальные произведения для симфонического и духового оркестров. Перу Валерия Михайловича принадлежат замечательные произведения для духового оркестра «Адажио» и «Элегия», марши «Кадет», «Молодёжный», «Рында», «Улан», романсы и песни.

Ансамбль Александрова всегда был эталоном, это большая потеря для мирового искусства. Академический ансамбль был создан в 1928 году, сохранял свое неповторимое звучание и спустя годы. Известно, что музыкальные коллективы обновляются постепенно. Есть основной состав, в который вливаются молодые голоса. Для того чтобы все воссоздать потребуется время…

Образцово‑показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь уже получил приглашение на фестиваль «Спасская башня — 2017». Сейчас мы пребываем в состоянии шока. Я хочу выразить соболезнование родственникам и друзьям погибших от имени нашего оркестра и всех военных музыкантов Беларуси. Мне уже позвонили бывший начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил народный артист Беларуси полковник в отставке Михаил Берсан, бывший начальник военно-оркестровой службы Белорусского военного округа заслуженный артист Республики Беларусь подполковник в отставке Борис Чудаков. Сейчас эти профессионалы преподают в Белорусской государственной академии музыки.

В эту трудную минуту военные музыканты Беларуси сплотились перед лицом горя…

Старший лейтенант Сергей Деминский,  «Ваяр», фото из архива Образцово‑показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь

 
Теги: Новости
 
 
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Минувшее воскресенье было омрачено ужасной трагедией — в акватории Чёрного моря близ города Сочи потерпел...

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