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Тактический сбор: комбаты учились… учить (Видео)

26.12.2016 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В соответствии с планом подготовки войск Северо-Западного оперативного командования под общим руководством командующего войсками СЗОК генерал-майора Александра Вольфовича на учебно-материальной базе воинских частей объединения прошел трехдневный тактический сбор с командирами батальонов (дивизионов) и их заместителями. Эти офицеры непосредственно отвечают за планирование и организацию основных мероприятий боевой подготовки в частях и подразделениях, обучение и воспитание подчиненных, руководство повседневной деятельностью войск.


Выполнение зачетного упражнения по вождению БМП‑2

 
 
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