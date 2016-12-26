В соответствии с планом подготовки войск Северо-Западного оперативного командования под общим руководством командующего войсками СЗОК генерал-майора Александра Вольфовича на учебно-материальной базе воинских частей объединения прошел трехдневный тактический сбор с командирами батальонов (дивизионов) и их заместителями. Эти офицеры непосредственно отвечают за планирование и организацию основных мероприятий боевой подготовки в частях и подразделениях, обучение и воспитание подчиненных, руководство повседневной деятельностью войск.