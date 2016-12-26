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Авиационные психологи: понять душу тех, кто в небе

26.12.2016 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Первый раз с авиационными психологами мне довелось столкнуться почти два года назад. Военные медики из числа военнослужащих 223‑го центра авиационной медицины тогда впервые отработали беспарашютное десантирование. Среди них был и авиационный психолог майор Алексей Исаев. К тому времени на счету офицера было уже несколько прыжков с парашютом.


— Зачем вам это? — поинтересовался я.

— Прежде всего чтобы понять те экстремальные состояния, которые возникают у человека в воздухе, — ответил мне тогда Алексей Исаев. — Важно понять душу тех, кто находится в небе. Ведь с земли все воспринимаешь по-другому.


Подполковник Алексей Исаев

 
 
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Первый раз с авиационными психологами мне довелось столкнуться почти два года назад. Военные медики...

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