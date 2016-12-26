На днях в 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде прошел третий этап XX телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда». Его участниками стали представители соединений и воинских частей Северо-Западного оперативного командования.





Конкурсанты выступили в нескольких номинациях: «Исполнители военно-патриотической песни», «Исполнители армейской песни», «Авторы-исполнители», «Вокальные группы и ансамбли». Оценивало участников конкурса жюри под председательством заместителя командующего войсками по идеологической работе — начальника отдела идеологической работы Северо-Западного оперативного командования полковника Александра Гурина.

— Сегодня на сцену вышел 21 участник от войск Северо-Западного оперативного командования, — рассказал полковник Александр Гурин. — Талантливых людей у нас много, и очень важно помочь каждому из них проявить себя. Рад, что в частях СЗОК есть люди, достойные участия в конкурсе подобного масштаба. Больше всего меня впечатлили рядовой резерва Артём Карницкий, ансамбль «120 бит» и конкурсантка Полина Полубок. Эти участники будут участвовать в финале, надеюсь, что в последующем они выступят и в гала-концерте фестиваля.

Рядовой резерва Артём Карницкий проходит службу в 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде.

— В детстве я занимался вокалом самостоятельно. С 12 лет начал петь в эстрадной студии «Альтанка» в Витебске, — рассказал Артём. — В 15 лет поступил в музыкальный колледж, учился хоровому дирижированию, но для себя продолжал самостоятельно заниматься вокалом. Среди участников этого конкурса видел много достойных конкурентов, сильных вокалистов. И сейчас, когда уже знаю, что прошел дальше, я просто счастлив.

— На мой взгляд, выступили мы хорошо, — рассказал гитарист ансамбля «120 бит» Дмитрий Тарас. — Уже два раза участвовали в конкурсе, занимали третьи места. В этом году хотим улучшить свой результат — и все же стать победителями!.. Этот фестиваль очень высокого уровня, даже победа в отборочных турах подтверждает профессионализм его участников.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора