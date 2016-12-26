Лидеры государств ЕврАзЭС подвели в Петербурге итоги двухлетнего сотрудничества. Самой горячей темой переговоров стал новый Таможенный кодекс государств ЕврАзЭС.

Почему он так важен, в студии телеканала «МИР 24» рассказал директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

На сегодняшний день Россия занимает 140-е место в рейтинге по времени и стоимости прохождения таможенных процедур, так говорят специалисты. Как думаете, кодекс сможет изменить эту ситуацию?

Никита Исаев: Кодекс – это же некий закон, вопрос - в том, как он исполняется. Можно записать много всяких инноваций и обогнать с точки зрения нормотворчества ведущие цивилизованные страны, которые занимают лидирующие места в этом рейтинге. Вопрос состоит в том, как будут выполняться эти нормы пятью участниками Евразийского экономического союза.

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