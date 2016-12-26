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Два года вместе: что изменит новый Таможенный кодекс стран ЕврАзЭС
26.12.2016 21:58 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Лидеры государств ЕврАзЭС подвели в Петербурге итоги двухлетнего сотрудничества. Самой горячей темой переговоров стал новый
Почему он так важен, в студии телеканала «МИР 24» рассказал директор Института актуальной экономики Никита Исаев.
На сегодняшний день Россия занимает 140-е место в рейтинге по времени и стоимости прохождения таможенных процедур, так говорят специалисты. Как думаете, кодекс сможет изменить эту ситуацию?
Никита Исаев: Кодекс – это же некий закон, вопрос - в том, как он исполняется. Можно записать много всяких инноваций и обогнать с точки зрения нормотворчества ведущие цивилизованные страны, которые занимают лидирующие места в этом рейтинге. Вопрос состоит в том, как будут выполняться эти нормы пятью участниками Евразийского экономического союза.
Подробнее смотрите в сюжете телеканала «МИР 24»
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Предполагается, что принятый документ должен снизить время и стоимость прохождения таможенных процедур.
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