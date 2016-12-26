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Саммиты ЕАЭС и ОДКБ: встреча союзников в непростое время

26.12.2016 21:06 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Соболезнования президенту и всему российскому народу. С этого начал свою речь Нурсултан Назарбаев на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Этому интеграционному союзу два года. Главная тема саммита - обновленный Таможенный кодекс. Документ подписали президенты Армении, Казахстана, Кыргызстана и России. Далее документ будет передан на подпись Александру Лукашенко, который не прибыл на встречу. Сегодня же в Санкт-Петербурге обсуждали безопасность стран ОДКБ, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Маргарита Гырылова.

Финальная в этом году встреча прошла в зале Президентской библиотеки а Петербурге и состояла из двух саммитов - ЕАЭС и ОДКБ. Мероприятие выпали на нерадостные для России дни, траурное настроение и у гостей, первым делом слова соболезнования, о деле - позже.

«Хочу выразить глубокие соболезнования и от себя, и от народа Казахстана вам и всему российскому народу. Эта большая трагедия трогает и задевает всех нас. У нас общие с вами переживания», - сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Емкий рынок товаров и услуг создан, начал свою речь Владимир Путин. По его словам, за два года работы ЕАЭС странам-партнерам удалось достичь многого. Уже отменены таможенные пошлины. Сегодня на пути следования товаров преград стало еще меньше. Президенты подписали новый Таможенный кодекс, он сокращает сроки досмотра товаров на границе. Эксперты уже прогнозируют - объемы торговли вновь вырастут на четверть.

«Принята концепция формирования к 2025 году создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, разрабатываются универсальные правила торговли электроэнергией и доступа к услугам субъектов естественных монополий в этой области, ведется совершенствование союзных правил регулирования в антимонопольной сфере, продолжается работа по созданию к 2025 году общего финансового рынка», - сообщил Владимир Путин.

Уже сформирован общий рынок лекарственных препаратов, утверждено их единое лицензирование, выработаны общие требования к медикаментам - значит, на рынке фарминдустрии будет больше игроков и как следствие ниже цены. Уже в 2017 году медикаменты, которые реализуются на территории пяти стран участниц ЕАЭС, подешевеют.

«Ряд принятых решений по рынку лекарственных препаратов и медицинских изделий, по либерализации до 2025 года 20 секторов услуг, а также по концепции формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов проявят себя в ближайшей или среднесрочной перспективе», - сказал президент Армении Серж Саргсян.

«Обсуждались вопросы терроризма, особенно активизации террористических ячеек в наших государствах. За несколько лет были разгромлены несколько групп террористов в России и других странах-членах организации. Президент России проинформировал коллег о шагах, которые предпринимает РФ по стабилизации обстановки в Сирии, о взаимодействии в этом вопросе с Турцией и Ираном», - сказал генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

Устойчивую экономику в шатких условиях безопасности не создать. Потому сегодня так важен вопрос об укреплении границ. На саммите ОДКБ выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По его словам, ситуация на афгано-таджикской границе ухудшается.

Безопасность - превыше всего и отстаивать ее страны-участницы ОДКБ намерены вместе. Следующие переговоры по сирийскому вопросу пройдут в Астане - туда планируют приехать главы Ирана, Турции и России. Сегодня Нурсултан Назарбаев заверил Владимира Путина, что Казахстан предпримет все возможные усилия, чтобы эта встреча состоялась на должном уровне.

 
 
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Прежде чем начать обсуждение вопросов интеграции и безопасности коллеги выразили соболезнования российской стороне в связи с крушением самолета под Сочи.

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