Соболезнования президенту и всему российскому народу. С этого начал свою речь Нурсултан Назарбаев на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Этому интеграционному союзу два года. Главная тема саммита - обновленный Таможенный кодекс. Документ подписали президенты Армении, Казахстана, Кыргызстана и России. Далее документ будет передан на подпись Александру Лукашенко, который не прибыл на встречу. Сегодня же в Санкт-Петербурге обсуждали безопасность стран ОДКБ , передает корреспондент телеканала «МИР 24» Маргарита Гырылова.

Финальная в этом году встреча прошла в зале Президентской библиотеки а Петербурге и состояла из двух саммитов - ЕАЭС и ОДКБ. Мероприятие выпали на нерадостные для России дни, траурное настроение и у гостей, первым делом слова соболезнования, о деле - позже.

«Хочу выразить глубокие соболезнования и от себя, и от народа Казахстана вам и всему российскому народу. Эта большая трагедия трогает и задевает всех нас. У нас общие с вами переживания», - сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Емкий рынок товаров и услуг создан, начал свою речь Владимир Путин. По его словам, за два года работы ЕАЭС странам-партнерам удалось достичь многого. Уже отменены таможенные пошлины. Сегодня на пути следования товаров преград стало еще меньше. Президенты подписали новый Таможенный кодекс , он сокращает сроки досмотра товаров на границе. Эксперты уже прогнозируют - объемы торговли вновь вырастут на четверть.

«Принята концепция формирования к 2025 году создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, разрабатываются универсальные правила торговли электроэнергией и доступа к услугам субъектов естественных монополий в этой области, ведется совершенствование союзных правил регулирования в антимонопольной сфере, продолжается работа по созданию к 2025 году общего финансового рынка», - сообщил Владимир Путин.

Уже сформирован общий рынок лекарственных препаратов, утверждено их единое лицензирование, выработаны общие требования к медикаментам - значит, на рынке фарминдустрии будет больше игроков и как следствие ниже цены. Уже в 2017 году медикаменты, которые реализуются на территории пяти стран участниц ЕАЭС, подешевеют.

«Ряд принятых решений по рынку лекарственных препаратов и медицинских изделий, по либерализации до 2025 года 20 секторов услуг, а также по концепции формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов проявят себя в ближайшей или среднесрочной перспективе», - сказал президент Армении Серж Саргсян.

«Обсуждались вопросы терроризма, особенно активизации террористических ячеек в наших государствах. За несколько лет были разгромлены несколько групп террористов в России и других странах-членах организации. Президент России проинформировал коллег о шагах, которые предпринимает РФ по стабилизации обстановки в Сирии, о взаимодействии в этом вопросе с Турцией и Ираном», - сказал генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

Устойчивую экономику в шатких условиях безопасности не создать. Потому сегодня так важен вопрос об укреплении границ. На саммите ОДКБ выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По его словам, ситуация на афгано-таджикской границе ухудшается.

Безопасность - превыше всего и отстаивать ее страны-участницы ОДКБ намерены вместе. Следующие переговоры по сирийскому вопросу пройдут в Астане - туда планируют приехать главы Ирана, Турции и России. Сегодня Нурсултан Назарбаев заверил Владимира Путина, что Казахстан предпримет все возможные усилия, чтобы эта встреча состоялась на должном уровне.