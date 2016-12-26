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Саммиты ЕАЭС и ОДКБ: встреча союзников в непростое время
26.12.2016 21:06 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Соболезнования президенту и всему российскому народу. С этого начал свою речь Нурсултан Назарбаев на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Этому интеграционному союзу два года. Главная тема саммита - обновленный Таможенный кодекс. Документ подписали президенты Армении, Казахстана, Кыргызстана и России. Далее документ будет передан на подпись Александру Лукашенко, который не прибыл на встречу. Сегодня же в Санкт-Петербурге обсуждали
Финальная в этом году встреча прошла в зале Президентской библиотеки а Петербурге и состояла из двух саммитов - ЕАЭС и ОДКБ. Мероприятие выпали на нерадостные для России дни, траурное настроение и у гостей, первым делом слова соболезнования, о деле - позже.
Емкий рынок товаров и услуг создан, начал свою речь Владимир Путин. По его словам, за два года работы ЕАЭС странам-партнерам удалось достичь многого. Уже отменены таможенные пошлины. Сегодня на пути следования товаров преград стало еще меньше. Президенты подписали новый
«Принята концепция формирования к 2025 году создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, разрабатываются универсальные правила торговли электроэнергией и доступа к услугам субъектов естественных монополий в этой области, ведется совершенствование союзных правил регулирования в антимонопольной сфере, продолжается работа по созданию к 2025 году общего финансового рынка», - сообщил Владимир Путин.
Уже сформирован общий рынок лекарственных препаратов, утверждено их единое лицензирование, выработаны общие требования к медикаментам - значит, на рынке фарминдустрии будет больше игроков и как следствие ниже цены. Уже в 2017 году медикаменты, которые реализуются на территории пяти стран участниц ЕАЭС, подешевеют.
«Ряд принятых решений по рынку лекарственных препаратов и медицинских изделий, по либерализации до 2025 года 20 секторов услуг, а также по концепции формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов проявят себя в ближайшей или среднесрочной перспективе», - сказал президент Армении Серж Саргсян.
Устойчивую экономику в шатких условиях безопасности не создать. Потому сегодня так важен вопрос об укреплении границ. На саммите ОДКБ выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По его словам, ситуация на афгано-таджикской границе ухудшается.
Безопасность - превыше всего и отстаивать ее страны-участницы ОДКБ намерены вместе. Следующие переговоры по сирийскому вопросу пройдут в Астане - туда планируют приехать главы Ирана, Турции и России. Сегодня Нурсултан Назарбаев заверил Владимира Путина, что Казахстан предпримет все возможные усилия, чтобы эта встреча состоялась на должном уровне.
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Прежде чем начать обсуждение вопросов интеграции и безопасности коллеги выразили соболезнования российской стороне в связи с крушением самолета под Сочи.
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