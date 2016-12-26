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В ноябре средняя пенсия по возрасту составила 291,4 рубля

26.12.2016 22:06 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 25 ноября. Средний размер пенсий по возрасту в ноябре 2016 года, как и в октябре, составил 291,4 рубля, по инвалидности — 260,3 рубля, по случаю потери кормильца — 195,4 рубля, социальных пенсий — 163,7 рубля, сообщил Национальный статистический комитет.

В органах по труду, занятости и социальной защите в ноябре 2016 года на учете состояло 2 млн 605,6 тыс. пенсионеров, средний размер назначенных им пенсий составил 283,5 рубля, что в 2,1 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров.

Как сообщалось ранее, трудовые пенсии с 1 декабря 2016 года выросли в среднем на 5%. Указ об их повышении Александр Лукашенко подписал 13 октября. Финансирование расходов по реализации документа осуществляется за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

В апреле Лукашенко, обращаясь с посланием к белорусскому народу и парламенту, отметил, что цены в стране растут и реальные доходы пенсионеров снижаются. "Мы постараемся во втором полугодии обязательно повысить пенсии", — заявил он.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 ноября. Средний размер пенсий по возрасту в ноябре 2016 года, как и в октябре, составил 291,4 рубля, по инвалидности — 260,3 рубля, по случаю потери кормильца —...

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