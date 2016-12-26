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В Минске группа "гастролеров" за два часа похитила деньги и вещи у посетителей трех кафе

26.12.2016 20:50 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 26 декабря. Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД Минска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали в Барановичах молодых людей, подозреваемых в совершении краж у посетителей столичных кафе.

Как сообщили в райуправлении милиции, задержаны двое жителей Барановичей и гостивший у них москвич. Компания приехала в Минск, где менее чем за два часа похитила деньги и имущество у посетителей трех кафе. В одном из заведений они украли рюкзак с 12 тысячами рублей, которые взял с собой на деловую встречу посетитель. В другом зале этого же кафе преступники похитили ноутбук стоимостью 8 тысяч рублей. Еще в двух кафе злоумышленники украли у посетителей деньги из куртки и "Айпад", находившийся в сумке. После хищений сразу же уехали в Барановичи, где вскоре и были задержаны сотрудниками уголовного розыска Центрального РУВД столицы.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Ранее молодые люди были неоднократно судимы за имущественные преступления.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 декабря. Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД Минска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали в Барановичах молодых людей,...

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