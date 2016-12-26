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Кобяков оставил запись в книге соболезнований в российском посольстве в связи с крушением самолета Ту-154

26.12.2016 18:33 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 26 декабря. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 26 декабря оставил запись в книге соболезнований в посольстве России в связи с крушением самолета Ту-154, которое произошло накануне.

"Глубоко потрясен известием о крушении самолета ТУ-154, повлекшем многочисленные человеческие жертвы. Погибли профессиональные артисты, военные, общественные деятели, журналисты, летевшие с благородной миссией в Сирию. Наша страна скорбит вместе с братской Россией, трагедия невыразимой болью отозвалась в сердцах белорусов. От себя лично и от всего белорусского народа выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, всему российскому народу", — написал Кобяков.

Как отметила пресс-служба правительства, в посольстве премьер-министр также возложил цветы в память о погибших.

Как ранее сообщалось, запись в книге соболезнований оставил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Самолет Ту-154, следовавший из Сочи в Латакию (Сирия), утром 25 декабря потерпел крушение в Черном море. На его борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, чиновники. Никто не выжил.

Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

В Беларуси 26 декабря по поручению Александра Лукашенко над зданиями резиденции президента и других госучреждений приспущены государственные флаги. Ограничено проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть эти обстоятельства при формировании программ.

Лукашенко выразил соболезнования руководству России и российскому народу, родным и близким погибших.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 декабря. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 26 декабря оставил запись в книге соболезнований в посольстве России в связи с крушением самолета Ту-154,...

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