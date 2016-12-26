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Кобяков оставил запись в книге соболезнований в российском посольстве в связи с крушением самолета Ту-154
26.12.2016 18:33 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 26 декабря. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 26 декабря оставил запись в книге соболезнований в посольстве России в связи с крушением самолета Ту-154, которое произошло накануне.
Как отметила пресс-служба правительства, в посольстве премьер-министр также возложил цветы в память о погибших.
Как ранее сообщалось, запись в книге соболезнований оставил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Самолет Ту-154, следовавший из Сочи в Латакию (Сирия), утром 25 декабря потерпел крушение в Черном море. На его борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, чиновники. Никто не выжил.
Марина Носова, БелаПАН.
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Кобяков оставил запись в книге соболезнований в российском посольстве в связи с крушением самолета Ту-154
Минск, 26 декабря. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 26 декабря оставил запись в книге соболезнований в посольстве России в связи с крушением самолета Ту-154,...
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