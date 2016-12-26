﻿ Мининформ вынес письменное предупреждение региональному порталу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Мининформ вынес письменное предупреждение региональному порталу

27.12.2016 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A
Скриншот с сайта

Министерство информации вынесло письменное предупреждение региональной онлайн-газете из Витебска. Об этом сообщается на сайте ведомства.


Скриншот с сайта

Письменное предупреждение было вынесено 26 декабря 2016 года владельцу информационного ресурса vkurier.by (издание «Витебский курьер») за «распространение недостоверной информации, которая может причинить вред общественным интересам».

Подробности не сообщаются.

На сайте издания отмечается, что «Витебский курьер» — независимый информационно-публицистический интернет-портал Витебской области.

Напомним, с 1 января 2015 года вступили в силу поправки в Закон о СМИ. Согласно изменениям, сайты могут быть заблокированы при размещении ненадлежащей информации. Данная процедура предусматривает вынесение предупреждений. При наличии двух предупреждений обладателям интернет-ресурсов дается время на устранение нарушений, в противном случае сайт может быть заблокирован. Однако в некоторых случаях, доступ может быть ограничен просто по решению Министерства информации и за однократное нарушение.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
за "распространение недостоверной информации, которая может причинить вред общественным интересам".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Два года вместе: что изменит новый Таможенный кодекс стран ЕврАзЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика