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Мининформ вынес письменное предупреждение региональному порталу
27.12.2016 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Министерство информации вынесло письменное предупреждение региональной онлайн-газете из Витебска. Об этом
Письменное предупреждение было вынесено 26 декабря 2016 года владельцу информационного ресурса vkurier.by (издание «Витебский курьер») за «распространение недостоверной информации, которая может причинить вред общественным интересам».
Подробности не сообщаются.
На сайте издания отмечается, что «Витебский курьер» — независимый информационно-публицистический интернет-портал Витебской области.
Напомним, с 1 января 2015 года вступили в силу
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