С 25 декабря по 5 января в минской Ратуше работает Дед Мороз , который за 12 рублей пообщается с вашим ребенком, поводит хоровод и подарит ему конфеты. Мы посмотрели, как это организовано и узнали у родителей, стоит ли услуга своих денег.





Импровизированная резиденция Деда Мороза находится в подвальном помещении Ратуши, которое можно видеть через стеклянный купол на площади Свободы. Для чистоты эксперимента берем несколько случайных мам с детьми прямо на улице, приглашаем на представление и заходим в боковую дверь Ратуши. Снегурочка кратко спрашивает о способностях каждого ребенка и ведет детей по яркому коридору.





Попадаем мы в такое же яркое помещение, где нас встречает Дед Мороз. «Ой, мои любимые детишки! Здравствуйте, здравствуйте. Обнимите Дедушку Мороза», — сразу начинает он, а дети почти пищат от радости и обнимают сказочного персонажа. Он спрашивает, как их зовут и задает другие простые вопросы про родителей, оценки и поведение. Претензии к артисту, исполняющему роль Деда Мороза, предъявить сложно.





Потом он показывает свой светящийся посох, который может «превращать детишек в разных зверушек». Дети вместе с Дедом Морозом водят хоровод под музыку. «Хожу брожу по лесу я, волшебный посох у меня. Три раза громко постучу, ребят я в тигров превращу», — поет Дед Мороз, а дети изображают животных. В этой песне звери, в которых должны превращаться дети, меняются несколько раз.





После этого ребята рассказывают стихи и поют вместе с Дедом Морозом. Далее он предлагает задать ему вопросы, которых в итоге не поступает. Поэтому он спрашивает о желаниях на Новый год. В конце все делают совместное фото и Дед Мороз достает из сундука праздничные наборы конфет. Все длится около 10 минут.





На вопрос, понравилось ли детям представление, они хором кричат «Да!». Примерно такого же мнения о встрече с Дедом Морозом в Ратуше и родители.

Например, Светлана говорит, что ей «все очень понравилось». Устраивает ее и небольшая длительность представления.





«Ведь маленьким не всегда концентрации внимания надолго хватает. Может быть, для тех, кто постарше, можно было и подольше сделать», — говорит она.

Цену в 12 рублей с учетом подарка Светлана тоже называет адекватной. «Все очень красиво, эффектно и недорого», — добавляет мама двух школьниц Алла.





Напомним, Дед Мороз будет работать в Ратуше каждый день с 11.00 до 21.00 с 25 декабря по 5 января включительно. Чтобы попасть на такое мероприятие нужно купить билет за 12 рублей с человека. Их продают в кассе КЗ «Верхний город» на площади Свободы, 23а или на Kvitki.by. На одном сеансе может присутствовать не более пяти человек и не более 4 детей.

Узнать более подробную информацию или заказать билет также можно по телефонам: (8017) 3−273−944, (8044) 5−773−924, (8017) 3−273−584, (8017) 3−273−504. Точное расписание сеансов можно посмотреть на сайте « Минскконцерта ».



