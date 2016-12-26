Что вы представляете, когда думаете об Антарктике? Пингвины, тюлени, киты. А ученые под антарктическим льдом обнаружили экзотическое царство . Вот такой приятный сюрприз. Мы вам также желаем исключительно приятных сюрпризов. В преддверии Нового года так должно и быть.



Изображение: AusAntarctic / youtube.com

Важное

Александр Лукашенко действительно не поехал на саммиты ЕАЭС и ОДКБ в Санкт-Петербург, а вместо этого провел совещание по вопросам привлечения внешнего финансирования. Впрочем, в Кремле отсутствию белорусского президента на саммите не удивились . Или сделали вид.

Зато спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко выступил с довольно резкой риторикой на сессии Парламентской ассамблеи Союзного государства. «С момента запуска ЕАЭС с 1 января 2015 года не принято фактически ни одного серьезного экономического решения». Это во-первых. Во-вторых: в отношениях Беларуси и России не все благостно. И перечислил, что именно. В-третьих: «ситуация на белорусско-российской границе выходит за рамки здравого смысла». В-четвертых: «складывается ощущение, что в российском общественном мнении пытаются переформатировать образ Беларуси и белорусов». Мощно? Неожиданно?

Инъекция оптимизма от первого вице-премьера Василия Матюшевского : «С определенной уверенностью можно сказать, что 2016 непростой год мы завершаем достаточно неплохо. Золотовалютные резервы существенно выросли за текущий год. Мы надеемся, что 2017 год во многом станет более простым и понятным как для рынка в целом, так и для экономики страны». А мы-то как надеемся!

«Просто нужно шевелиться, денег в мире предостаточно , — заявил Александр Лукашенко на совещании по привлечению внешнего финансирования. — Конечно, никто разбрасываться ими не будет. Но наша страна имеет хорошую кредитную историю, мы никому никогда не были должны и не планируем иметь просроченные кредитные ресурсы или долги, поэтому надо этим воспользоваться и работать». По словам президента, в первую очередь ресурсы нужны реальному сектору.

А еще президент снова высказался против ограничений на продажу алкоголя и повышения акцизов, ссылаясь на случай массовой гибели людей от «Боярышника» в Иркутске. Интересно, что будет с проектом нового антиалкогольного указа, который МВД уже передало в Совет министров?

В Гродно за пять дней из-за отравления психотропами, купленными в двух интернет-магазинах, 9 человек оказались в реанимации . Среди пострадавших — молодые люди в возрасте 20−29 лет, 20-летняя женщина в декретном отпуске и 21-летняя девушка.

Кстати, посмотрите, как будут работать поликлиники в праздники и выходные .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Фигуранта дела о массовых беспорядках 19 декабря 2010 года Владимира Кондруся приговорили к 1 году 6 месяцам «домашней химии» (ограничение свободы без направления в учреждение открытого типа). Мера пресечения изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде. Ему также назначили принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра. Сам Кондрусь в заседании участвовать отказался. Выйдя из зала суда, он заявил, что ни о чем не жалеет. А на вопрос TUT.BY, пошел ли бы он на Площадь, зная, что так будет, ответил: «Я думаю, гэта была не апошняя плошча».

ФСБ озвучила версии крушения Ту-154, летевшего в Латакию . Среди них не рассматривается теракт. «Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета», — отметили в ФСБ. Другие источники одной из версий трагедии называют перегруз .

В ночь на 26 декабря умер британский музыкант Джордж Майкл — легенда 80−90-х годов 20-го века. Вот тут мы вспоминаем его самые известные хиты.

Популярное

Помните, мы рассказывали про первое интервью Николая Лукашенко? Мы поговорили в мамой юного журналиста . Она рассказала, как вообще так получилось, что мальчик из-под Владивостока взял интервью у младшего сына белорусского президента. Еще оказалось, что Коля подарил своему интервьюеру страусиное яйцо.

«Мы остаемся без квартиры, без денег, да еще и с долгом банку. Итог жизни — мы бомжи. Мы потеряли все». Пенсионерка Ирина Антонюк несколько дней держит голодовку в знак протеста против высоких выплат по валютному кредиту на долевое строительство. Квартиру, на которую наложили арест, пожилая семейная пара начала строить в 2008 году. На эти цели супруги взяли в банке валютный кредит на 70 400 долларов. В то время курс был 2111 белорусских рублей. Сейчас — 19,5 тысячи «старыми». У двух пенсионеров просто нет денег, чтобы продолжать отдавать долг .

Многодетным минчанам предлагают строить жилье по себестоимости, увеличенной на 5 процентов , но без господдержки.

А вот молодым ученым в ближайшем будущем обещают выгодные условия по покупке жилья . «Защитил человек в течение трех лет [после аспирантуры] диссертацию — мы выдаем квартиру с 20-летней рассрочкой по возврату [ее стоимости]. Не бесплатно, конечно, но человек может получить жилье», — рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям.

Минское «Динамо» с уверенной победы над сборной Канады начало выступление на Кубке Шпенглера, забросив соперникам 7 шайб .

В Беларуси появятся электромобили-такси , заявили в Государственном комитете по науке и технологиям. Первый прототип уже готов. Сейчас стоит задача в течение 2017 года сделать первые 100 электромобилей и запустить их в опытную эксплуатацию. А вот тут мы рассказываем , какими эти электромобили могут быть.

Еще одна белорусская спортсменка сходит с дистанции из-за беременности . Биатлонистка Анастасия (Дуборезова) больше не выступит в этом сезоне.

Возвращение Nokia и совершенно новый iPhone — 42.TUT.BY рассказывает о самых ожидаемых смартфоны 2017 года .

Что посмотреть и почитать на досуге

«Не стыдно спросить» — в этот раз у бывшего наркомана. Очень важный выпуск. Сегодня Максим — консультант Пинского отделения РОО «Матери против наркотиков», в прошлом — подросток-наркоман, из-за которого преждевременно поседел отец. Он рассказал, как пристрастился к наркотикам, как реагировали родные на его зависимость, как попал в реабилитационный центр и излечился, а также о планах на новую жизнь и семью.

Уголовное дело в отношении трех публицистов российских сайтов Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко стало необычным для Беларуси. За разжигание розни у нас вообще судят нечасто, но, пожалуй, впервые под эту статью попали пророссийские критики белорусской власти и независимости страны. В студии TUT.BY эту ситуацию мы обсудили с главой БХК Олегом Гулаком, председателем БАЖ Андреем Бастунцом и замглавы лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Валентином Стефановичем.

Интересное интервью с гендиректором «Белшины» — о зарплатах, IPO, Украине и футболе.

Трогательная история Артема из Гродно , который год назад писал письмо Деду Морозу. Оно начиналось так: «Я Дедушка Мароз балею. Кагда мне было 4 года я забалел ликозам. В Минске пролежал в анкалогии 10 месяцав сваей любимай бабушкай. Мине лечить и смотрить бабушка и дедушка. Мама из папай развелись. Мама миня не навешчает. Папа у меня инвалид. Бабушка из дедушкам пинсенеры»… Мы пришли к Артему в гости и узнали, как дела у него сейчас. Гораздо лучше!

Финансово-новогодняя познавательно-развлекательная инфографика . Вы знаете, сколько килограммов салата «Оливье» можно приготовить на среднюю белорусскую зарплату? А мы знаем. 227 килограммов 100 граммов. А в 1995 году — всего лишь 37! Изучайте.

90 лет назад в широкий прокат вышел первый белорусский фильм «Лесная быль». К этой дате TUT.BY вспомнил 20 отечественных картин, которые собрали в прокате максимальное число зрителей .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Фотослужба TUT.BY показывает самые важные фотографии 2016 года . Обязательно посмотрите.

И напоминаем, что у нас продолжается голосование за Героя года по версии TUT.BY . Выбирайте или предлагайте свой вариант.

Все новости за понедельник .

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