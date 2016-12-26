В связи с проведением в городе праздничной программы «Гродно зажигает в Новый год» с 23.00 часов 31 декабря 2016 года до 4.00 часов 1 января 2017 года будет запрещено движение транспорта по улице Дзержинского, поэтому некоторые троллейбусные маршруты будут изменены, сообщается на сайте «Гроднеснкого троллейбусного управления».



Фото: grodnotu.by

Так, например, троллейбусы №№ 2 и 3 будут ездить через Болдина и Новый мост. В обратном направлении — без изменений.

Маршрут № 6 «Химволокно — Девятовка» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: Девятовка — ул. Дзержинского — ул. Дубко — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Советских Пограничников — ул. Горновых — пл. Советская — ул. Карла Маркса и далее по своему маршруту без изменений.

Маршрут № 7 «Строительный лицей — Девятовка» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: Девятовка — ул. Дзержинского — ул. Дубко — бульвар Ленинского Комсомола -- Форты — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Советских Пограничников — ул. Суворова — Строительный лицей.

Маршрут № 9 «Химволокно — БелТАПАЗ» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: БелТАПАЗ — ул. Врублевского (без изменений), далее: бульвар Ленинского Комсомола -- Форты — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Советских Пограничников — проспект Янки Купалы — проспект Клецкова — Химволокно.

Маршрут № 11 «Девятовка — Гродно Азот» будет курсировать в прямом направлении: Девятовка — ул. Дзержинского — ул. Дубко — бульвар Ленинского Комсомола -- Форты — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Советских Пограничников — ул. Горновых — пл. Советская — ул. Карла Маркса и далее по своему маршруту без изменений. В обратном направлении по своему маршруту без изменений.

Также с часа ночи до 4 утра 1 января 2017 года организованы дополнительные рейсы.

Маршрут № 3 «Форты — Улица Победоносная» будет курсировать в прямом направлении: Форты — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Советских Пограничников — ул. Горновых — пл. Советская — ул. Карла Маркса — проспект Космонавтов — остановочный пункт «Улица Победоносная» и обратно по своему маршруту без изменений.

Маршрут № 7 «Строительный лицей — Улица Молодежная» будет курсировать Строительный лицей — ул. Суворова — ул. Горновых — пл. Советская — ул. Карла Маркса — ул. Молодежная. В обратном направлении: ул. Молодежная — ул. Кирова — пл. Советская — ул. Горновых — ул. Суворова — Строительный лицей.

По своим обычным маршрутам будут курсировать маршруты № 13 и 16.

Маршрут № 17 «Девятовка — Детская больница» будет курсировать: Девятовка — ул. Дзержинского — ул. Курчатова — ул. Врублевского — бульвар Ленинского Комсомола — Форты — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Максима Горького — ул. Островского — остановочный пункт «Детская больница». В обратном направлении: остановочный пункт «Детская больница» — ул. Островского — ул. Дзержинского — Девятовка.

Маршрут № 18 «КСМ — Улица Молодежная» будет курсировать: остановочный пункт «КСМ» — ул. Максима Горького — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Советских Пограничников — ул. Горновых — площадь Советская — ул. Карла Маркса — остановочный пункт «Улица Молодежная», в обратном направлении без изменений.

Маршрут № 19 «Девятовка — Госпиталь» и будет курсировать: остановочный пункт «Девятовка» — ул. Дзержинского — ул. Дубко — ул. Максима Горького — ул. Островского — остановочный пункт «Госпиталь». В обратном направлении: остановочный пункт «Госпиталь» — ул. Дзержинского — остановочный пункт «Девятовка».