В новогоднюю ночь в Витебске до 4 часов утра продлят работу некоторых маршрутов общественного транспорта, сообщает сайт горисполкома.

В ночь с 31 декабря на 1 января будут ходить автобусы по маршрутам №№ 2, 10, 12, 34, 99, троллейбусы — №№ 1, 2, 4, 8, 9, трамваи — №№ 1, 7, 8.