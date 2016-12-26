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В новогоднюю ночь в Витебске продлят работу городского транспорта
27.12.2016 08:53 — Новости Общества | Tut.by
В новогоднюю ночь в Витебске до 4 часов утра продлят работу некоторых маршрутов общественного транспорта,
В ночь с 31 декабря на 1 января будут ходить автобусы по маршрутам №№ 2, 10, 12, 34, 99, троллейбусы — №№ 1, 2, 4, 8, 9, трамваи — №№ 1, 7, 8.
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Некоторые маршруты будут обслуживать пассажиров до 4 часов утра.
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