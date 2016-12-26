﻿﻿ В новогоднюю ночь в Витебске продлят работу городского транспорта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В новогоднюю ночь в Витебске продлят работу городского транспорта

27.12.2016 08:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В новогоднюю ночь в Витебске до 4 часов утра продлят работу некоторых маршрутов общественного транспорта, сообщает сайт горисполкома.

В ночь с 31 декабря на 1 января будут ходить автобусы по маршрутам №№ 2, 10, 12, 34, 99, троллейбусы — №№ 1, 2, 4, 8, 9, трамваи — №№ 1, 7, 8.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые маршруты будут обслуживать пассажиров до 4 часов утра.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Новогодний состав" будет курсировать между Полоцком и Витебском 27 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика