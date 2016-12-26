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"Новогодний состав" будет курсировать между Полоцком и Витебском 27 декабря

27.12.2016 08:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Традиционная праздничная акция «Новогодний состав» порадует пассажиров пригородного поезда Полоцк — Витебск и Витебск — Полоцк, сообщили в пресс-службе райисполкома.

В праздничный экспресс превратится состав пассажирского пригородного поезда, который 27 декабря отправится из Полоцка в 11.54 и тронется в обратный путь из областного центра в 14.58.

Возле состава пассажиров встретят Дед Мороз, Снегурочка и их помощники. Во время движения они побывают в каждом вагоне, чтобы поздравить с Новым годом всех путешественников.

Пассажиры смогут принять участие в конкурсах новогодних песен, загадок-перевертышей, стихотворений, частушек, новогодних рифм, беспроигрышной лотерее. Победители конкурсов получат в награду сувениры и сладости от Деда Мороза и Снегурочки.

Пассажиры также смогут сделать «снежное тату от Деда Мороза». Мастер при помощи аквагрима распишет лица смельчаков новогодними изображениями (снежинки, снеговики и т.д.), не скупясь при этом на блестки, стразы и перламутровую пудру. Всю эту красоту можно запечатлеть на память — в экспрессе будет работать передвижная фотостудия. Все желающие смогут сфотографироваться с Дедом Морозом, Снегурочкой, клоунами и сказочными персонажами. Организаторы обещают, что будут и другие приятные сюрпризы.

Дед Мороз со Снегурочкой не оставят без внимания и пассажиров городского общественного транспорта. Новогодних персонажей можно будет встретить 29 декабря в автобусах маршрутов № 2 и № 4.

 
Теги: Витебск
 
 
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В праздничный экспресс превратится состав пассажирского пригородного поезда, который 27 декабря отправится из Полоцка в 11.54 и тронется в обратный путь из...

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