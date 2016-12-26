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В Могилеве в 2017 году реконструируют пять домов
27.12.2016 09:12 — Новости Общества | Tut.by
Пять домов реконструируют в 2017 году в Могилеве, заявили в горисполкоме. Все они находятся в районе кинотеатра «Чырвоная Зорка» и имеют историко-культурную ценность.
В списке на реконструкцию — четыре дома на улице Первомайской: №№ 15, 19, 25 и 27, а также дом № 10 на переулке Пожарном.
Два из указанных домов уже попадали в
Также Кунцевич тогда отметил, что за 2014 года на ремонт фасадов зданий №№ 15 и 17 по улице Первомайской потратили 20 млн 850 тыс. неденоминированных рублей.
При
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Все они - в районе кинотеатра "Чырвоная Зорка".
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