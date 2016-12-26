Пять домов реконструируют в 2017 году в Могилеве, заявили в горисполкоме. Все они находятся в районе кинотеатра «Чырвоная Зорка» и имеют историко-культурную ценность.





В списке на реконструкцию — четыре дома на улице Первомайской: №№ 15, 19, 25 и 27, а также дом № 10 на переулке Пожарном.

Два из указанных домов уже попадали в список на реконструкцию в 2014 году . Тогда планы властей не сбылись — Андрей Кунцевич, занимавший в то время должность заместителя председателя Могилевского горисполкома, сказал, что в срыве планов виноваты застройщики. Они за год не представили в горисполком предложения по реконструкции.

Также Кунцевич тогда отметил, что за 2014 года на ремонт фасадов зданий №№ 15 и 17 по улице Первомайской потратили 20 млн 850 тыс. неденоминированных рублей.

При планировании реконструкции домов в 2014 году чиновники надеялись, что проектами заинтересуются инвесторы. Предполагалось, что они «улучшат комфортность проживания граждан» и сделают пристройки или надстройки.